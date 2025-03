Telefon do 1500 zł z eSIM? Oto najciekawsze promocje

Do czego służy eSIM?

eSIM to alternatywna, cyfrowa karta SIM w telefonie. Można ją zainstalować w telefonie bez wizyty w salonie operatora. W ofercie mają największe polskie sieci, ale chyba największą furorę robi, gdy wyjedziemy poza Unię Europejską. Można wtedy zainstalować jedną z aplikacji z eSIM-ami, jak np. Airalo, wybrać interesujący nas pakiet i np. za grosze mieć całe gigabajty Internetu w Turcji czy Egipcie zamiast megabajtów za kilkadziesiąt złotych. W telefonie możemy mieć wiele kart eSIM i zmieniać je wedle upodobania, wszystko bez jakichś umów i zobowiązań na dłużej.

Tani telefon z eSIM — te modele warto rozważyć

Tym razem jako kwotę graniczną wybraliśmy 1500 zł i szukaliśmy modeli, które mają do zaoferowania coś więcej niż sam eSIM — przede wszystkim solidność. Trzy naszym zdaniem najciekawsze modele w tej kategorii to:

Samsung Galaxy A55 — koreański majstersztyk

Tego telefonu nie trzeba specjalnie przedstawiać, to jeden najpopularniejszych telefonów na świecie w swoim segmencie. Samsung przy tym ceni się i początkowo A55 był jednak trochę drogi. Teraz gdy do sprzedaży wchodzi właśnie jego następca, Galaxy A56 (cena powyżej 2000 zł) zeszłoroczny model staje się coraz bardziej przystępny cenowo i można go przechwycić w autoryzowanych sklepach w cenie od około 1400 zł.