Stanęłam na sześciu wagach i schudłam. Smart odchudzanie 2022

Czy Twoje noworoczne postanowienie brzmi „w tym roku schudnę”? Jeśli tak, jesteś w odpowiednim miejscu. Ciężar ciała to podstawowy, choć nie jedyny parametr, na który będziesz zwracać uwagę i na pewno przyda Ci się waga. Sprawdziłam 6 inteligentnych wag, żeby ułatwić Ci wybór i wyjaśnić, o co tyle hałasu.

„Nowy rok, nowa ja” – to hasło na zachętę. Ja tę podróż mam już za sobą i planuję już kolejne etapy, a inteligentna waga jest przydatnym towarzyszem. Warto wiedzieć, że ciężar ciała to oczywiście pierwsza rzecz, jaka przychodzi do głowy, gdy myślimy o chudnięciu, ale nie można polegać tylko na nim – w końcu mięśnie ważą więcej niż tłuszcz, o czym wie każdy, kto kiedykolwiek gotował rosół. Trzeba też zadbać o nawodnienie. Nie wiem jak to możliwe, ale współcześni ludzie mają tendencje, by pić za mało normalnej wody… od rana ciągle kawa, jakieś słodkie paskudztwa, a wieczorem piwo. Tak się nie da żyć.

Z doświadczenia wiem też, że nie ma nic bardziej satysfakcjonującego, niż oglądanie wykresów spadającego ciężaru ciała i korelującego z nim wykresu zawartości tkanki tłuszczowej, której też jest coraz mniej. Wszystkim, którzy chcą od siebie zadbać, życzę, by te wykresy szły w dół, a masa mięśni w górę.

Naprawdę warto zainteresować się współpracą wag z różnymi aplikacjami, opaskami sportowymi czy innym sprzętem, z którego zamierzasz korzystać. Oczywiście nie wszystko jest potrzebne każdemu, dlatego sprawdzam wagi popularnych marek z każdej półki cenowej, różniące się możliwościami i jakością aplikacji mobilnej. Niemniej podobno użytkownicy wag Withings, którzy jednocześnie zapisują swój jadłospis w aplikacji MyFitnessPal, chudną o 80% szybciej od reszty. Osobiście nie odmówię sobie też wirtualnej rywalizacji z innymi rowerzystami w aplikacji Strava. Zbieranie aktywnych minut w Google Fit mnie nie kręci, ale ściganie się to zupełnie inna bajka.

No ale do rzeczy. Miało być o wagach. W przeglądzie inteligentnych wag na rok 2022 udział bierze 6 modeli w przedziale cenowym od 99 do 699 zł (podaję ceny producenta, sklepowe mogą się nieznacznie różnić):

realme Smart Scale za 99 zł;

Xiaomi Mi Body Composition Scale za 129 zł;

Huawei Scale 3 za 149 zł;

Huawei Smart Scale 3 Pro za 299 zł;

Withings Body Cardio za 609 zł;

Garmin Index S2 za 699 zł.

W przeglądzie przyjrzałam się nie tylko sprzętowi (konsekwencji pomiarów, jakości łączności i trwałości konstrukcji), ale też aplikacjom mobilnym dla różnych systemów operacyjnych. W końcu to od apki zależy, jak będziesz przeglądać swoje dane.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne