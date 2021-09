Telefon powyżej 3000 zł – TOP 5 na październik 2021

Jaki jest najlepszy smartfon, jeśli nie musimy się przejmować budżetem? Wybieramy pięć modeli na październik 2021.

Kupując smartfon za ponad 3000 zł chcielibyśmy dostać wszystko, co najlepsze. Praktyka pokazuje jednak, że nie zawsze jest to takie proste. Choć wysoka cena idzie zwykle w parze z jakością i od pewnego progu nie musimy się raczej martwić o to, że kupimy telefon nieużywalny, tak w każdej kwocie możemy trafić na wybory lepsze i gorsze. Jak w takim razie wybrać najlepszy telefon z segmentu premium i które modele są w ogóle warte uwagi? Tutaj z pomocą przychodzi nasz krótki ranking.

Jak wybieraliśmy?

Wybraliśmy pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów powyżej 3000 zł – znajdziecie je na dalszych stronach tego poradnika. Jednemu z nich przyznaliśmy dodatkowo wyróżnienie „Wybór Redakcji”. Dlaczego zasłużył na nie ten akurat model? O tym dowiecie się z dalszej części artykułu.

W przypadku telefonów z segmentu premium kwestia opłacalności siłą rzeczy schodzi na dalszy plan. Zamiast tego w rankingu postanowiliśmy się skupić na telefonach najlepszych w danej kategorii albo oferujących unikatowe cechy, których w tańszych urządzenia po prostu nie znajdziemy. Czasem będzie chodziło o bezkompromisową jakość wykonania czy wydajność, innym razem o wyjątkową funkcjonalność, która potrafi wywrócić do góry nogami sposób, w jaki korzystamy na co dzień z telefonu.

Jako punkt odniesienia tradycyjnie braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Smartfony zostały uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Jeśli się z nim nie zgadzacie, koniecznie zagłosujcie w ankiecie i wskażcie najlepszy Waszym zdaniem telefon powyżej 3000 zł. Zachęcamy również do komentowania – szczególnie, jeśli Wasz faworyt z jakiegoś powodu nie trafił do rankingu.

