Telefon do 1000 zł - TOP10 2021

Jaki jest najlepszy smartfon do 1000 zł? Jaki telefon wybrać? Lista na początek 2021 roku ma całe mnóstwo mocnych nowości.

Choć producenci kuszą nas swoimi flagowymi modelami za grube tysiące, to prawda jest taka, że dobry smarton wcale nie musi być drogi. W cenie do 1000 zł z powodzeniem znajdziemy wiele modeli, które z nawiązką zaspokoją potrzeby typowego Kowalskiego i spokojnie wystarczą na kolejne 2-3 lata albo i dłużej. Oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy w stanie pogodzić się z pewnymi, zazwyczaj niewielkimi kompromisami.

Jak wybieraliśmy?

Na co zwracaliśmy uwagę podczas składania rankingu? Najważniejszym kryterium była opłacalność. W końcu jeśli mamy ograniczony budżet, to chcemy go jak najlepiej wykorzystać. Z tego względu staraliśmy się dobierać urządzenia, które zaoferują nam jak najwięcej, przy jak najniższej cenie. Jeśli chodzi natomiast o poszczególne parametry, faworyzowaliśmy tutaj przede wszystkim te, które przekładają się na komfort codziennej pracy z urządzeniem i to nie tylko w chwili zakupu, ale także w perspektywie wspomnianych już wcześniej dwóch trzech lat.

W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na wydajne podzespoły oraz pojemny akumulator, dzięki którym telefon będzie działał bez przycinania, a my nie będziemy musieli biegać z powerbankiem. Jakość wyświetlanego obrazu oraz wbudowanego aparatu również traktujemy jako istotny atut, choć mając na uwadze niski segment cenowy, jesteśmy skłonni pozwolić sobie w ich przypadku na pewne ustępstwa.

Jako punkt odniesienia podczas tworzenia poradnika wykorzystaliśmy ceny urządzeń w sklepie x-kom.pl, natomiast same telefony posegregowane zostały w kolejności alfabetycznej. Decydowanie o tym, który z nich jest najlepszy, zostawiamy naszym czytelnikom. Swój głos możecie oddać w załączonej ankiecie.

