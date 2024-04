Telefon do 1000 zł – TOP 5 na kwiecień 2024

Jakiego smartfona warto kupić, kiedy do dyspozycji mamy raptem 1000 zł? Wybieramy pięć najlepszych modeli na kwiecień 2024.

Jeśli szukacie niedrogiego telefonu, kwota 1000 zł to zupełnie rozsądny budżet, który pozwala na zakup sensownie wyposażonego sprzętu, z którego będziemy zadowoleni co najmniej przez kolejnych kilkanaście miesięcy.

Trzeba natomiast liczyć się z tym, że kupując telefon z segmentu budżetowego pewne kompromisy są nieuniknione. Jak w takim razie wybrać model, który spełni nasze potrzeby i nie rozczaruje licznymi ograniczeniami? Tutaj z pomocą przychodzimy my i nasz ranking pięciu najlepszych smartfonów do 1000 zł.

Jak wybieraliśmy?

Poniżej znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów, które kupicie poniżej 1000 zł. Każdy z nich uważamy za dobry zakup w swojej kategorii, ale oczywiście mamy też swojego faworyta – jego wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Głównymi kryteriami na etapie wyboru były dostępność i opłacalność. Braliśmy pod uwagę tylko takie telefony, które aktualnie bez większego problemu znajdziecie w sklepach i które mogą się pochwalić dobrym przelicznikiem ceny do szeroko pojętych możliwości. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że obracamy się w segmencie budżetowym, w związku z czym wszystkie wymienione modele będą się charakteryzowały mniej lub bardziej odczuwalnymi kompromisami.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na końcu tekstu. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

Motorola Moto G54 Power Edition



Jeśli szukacie telefonu w rozsądnej cenie, Motorola to pewny wybór. W ofercie producenta znajdziemy wiele niedrogich urządzeń o przyzwoitej specyfikacji, które doskonale sprawdzą się podczas codziennego używania. Jeśli jednak mielibyśmy wybrać jedną konkretną propozycję, wskazalibyśmy na Motorolę Moto G54 Power Edition.

wrzesień 2023 195 g, 8.89 mm grubości 12 GB RAM 256 GB, microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix + 16 Mpix 6.5" - IPS LCD (1080 x 2400 px, 405 ppi) MediaTek Dimensity 7020, 2,20 GHz Android v.13.0 6000 mAh, TurboPower, USB-C

Na pierwszy rzut oka telefon nie wyróżnia się znacząco na tle konkurencji. Znajdziemy tu wyświetlacz IPS o przekątnej 6,5” i odświeżaniu 120 Hz, przyzwoity procesor MediaTek Dimensity 7020 oraz aparat o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Motorola Moto G54 Power Edition ma jednak kilka asów w rękawie, które czynią z niej wyjątkowo atrakcyjny wybór dla osób, które szukają niezawodnego sprzętu do codziennej pracy.

Na pokładzie smartfona znajdziemy akumulator o pojemności aż 6000 mAh z obsługą szybkiego ładowania mocą 33 W. Co więcej, producent zadbał o szereg optymalizacji na poziomie oprogramowania, dzięki którym urządzenie powinno wytrzymać z dala od ładowarki znacznie dłużej od rywali. Plusem dla wielu osób może się także okazać przejrzysty interfejs inspirowany czystym Androidem.

Samsung Galaxy A25



Osoby szukające telefonu znanej, sprawdzonej marki z pewnością zaczną rozglądać się w ofercie firmy Samsung. I wiecie co? To doskonały pomysł, bo Koreańczycy mają w swoim portfolio kilka naprawdę ciekawych urządzeń za rozsądne pieniądze. Jednym z nich jest Samsung Galaxy A25.

grudzień 2023 197 g, 8.3 mm grubości 6 GB RAM 128 GB, microSD - 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 13 Mpix 6.5" - SUPERAMOLED (1080 x 2340 px, 396 ppi) Exynos 1280, 2,40 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Niedrogi przedstawiciel serii A został wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,5” oraz odświeżaniu 120 Hz. To jeden z jaśniejszych punktów jego specyfikacji – całkiem dosłownie, bo deklarowana przez producenta jasność maksymalna sięga 1000 nitów. Procesor to Exynos 1280 znany z szalenie popularnych modeli Galaxy A53 i A33. Nie jest to demon szybkości, ale do codziennej pracy spokojnie wystarczy. Oprócz tego na użytkowników czeka potrójny aparat o rozdzielczości 50 Mpix z dodatkowym modułem ultraszerokokątnym, akumulator o pojemności 5000 mAh oraz dopracowany interfejs One UI 6.

Co warto podkreślić, Samsung to jeden z niewielu producentów, który nawet w przypadku tak tanich urządzeń gwarantuje odpowiednio długi okres wsparcia dla swoich telefonów. Decydując się na model Galaxy A25 mamy obiecane nawet cztery duże aktualizacje Androida i łącznie pięć lat łatek bezpieczeństwa.

Samsung Galaxy M34



Drugim interesującym urządzeniem w ofercie Koreańczyków jest Samsung Galaxy M34. To propozycja bardzo zbliżona do omawianego wcześniej modelu, ale „M-ka” ma nad swoim kuzynem istotną przewagę.

lipiec 2023 208 g, 8.8 mm grubości 6 GB RAM 128 GB, microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 13 Mpix 6.5" - AMOLED (1080 x 2340 px, 396 ppi) Exynos 1280, 2,40 GHz Android v.13.0 6000 mAh, USB-C

Mowa o akumulatorze, który w przypadku Galaxy M34 ma pojemność aż 6000 mAh. To oznacza, że telefon bez większego wysiłku powinien wytrzymać dwa dni pracy na jednym ładowaniu albo i dłużej. To porządny atut dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego sprzętu, by pozostać w kontakcie z bliskimi).

Oprócz porządnej baterii znajdziemy tu wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,5” i rozdzielczości 120 Hz, procesor Exynos 1280 i potrójny aparat z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix. To niezła propozycja, aczkolwiek ze względu na datę premiery w 2023 roku prawdopodobnie nie będzie mogła liczyć na równie długi okres wsparcia, co opisany wcześniej Galaxy A25 (choć nadal dłuższy niż u większości rywali).

Xiaomi POCO X5



Marka Xiaomi dla wielu osób stała się niemalże synonimem niedrogiego smartfona o niezłych parametrach i bynajmniej nie stało się tak bez powodu. Prawdopodobnie najciekawszą propozycją w cenie poniżej 1000 zł spośród aktualnej oferty producenta jest Xiaomi POCO X5.

luty 2023 189 g, 7.98 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD - 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 13 Mpix 6.67" - AMOLED (1080 x 2400 px, 395 ppi) Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G, 2,20 GHz Android v.12.0 5000 mAh, USB-C

Smartfon może się pochwalić bardzo przyzwoitą jak na ten segment specyfikacją. Na pokładzie znajdziemy wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,67” i odświeżaniu 120 Hz, sprawdzony procesor Qualcomm Snapdragon 695 oraz potrójny aparat z głównym modułem o rozdzielczości 48 Mpix. Plusem jest także obecność akumulatora o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W.

Xiaomi POCO X5 jest więc bardzo interesującą propozycją, o ile nie przeszkadza Wam nieco „chaotyczna” natura interfejsu MIUI. Jest to także jeden z najstarszych modeli w zestawieniu, w związku z czym trzeba się liczyć, że w przyszłości może już nie dostać kolejnych aktualizacji oprogramowania.

Wybór Redakcji: OnePlus Nord CE 3 Lite



Zakup smartfona poniżej 1000 zł to sztuka balansu między niską ceną i kompromisami, które pozwoliły ją uzyskać. W naszej ocenie żaden telefon w polskich sklepach nie radzi z nią sobie równie dobrze co OnePlus Nord CE 3 Lite. Z tego powodu jest to nasz aktualny Wybór Redakcji.

kwiecień 2023 195 g, 8.3 mm grubości 8 GB RAM 128 GB, (opcje: 256 GB), microSD - 108 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.72" - IPS LCD (1080 x 2400 px, 392 ppi) Qualcomm Snapdragon 695, 2,20 GHz Android v.13.0 5000 mAh, Super Vooc, USB-C

OnePlus Nord CE 3 Lite może się pochwalić bardzo obiecującą specyfikacją. Sercem urządzenia jest sprawdzony układ Qualcomm Snapdragon 695, który z powodzeniem poradzi sobie z większością codziennych zastosowań. Na użytkowników czeka także duży wyświetlacz IPS o przekątnej 6,72” i odświeżaniu 120 Hz oraz równie imponujący akumulator o pojemności 5000 mAh.

Brzmi jak standardowy smartfon za niecały 1000 zł, prawda? Ale niedrogi Nord ma kilka asów w rękawie. Jednym z nich jest aparat o rozdzielczości 108 Mpix, który powinien dać amatorom mobilnej fotografii znacznie większe pole do popisu niż konkurencja w podobnej cenie. Innym praktycznym dodatkiem jest obsługa szybkiego ładowania mocą 67 W, która pozwala dosłownie uratować skórę w sytuacji kryzysowej.

Jak na niedrogiego smartfona OnePlus Nord CE 3 Lite oferuje więc wyjątkowo kompletny zestaw funkcji, a jego najmocniejszymi atutami są funkcje przydatne na co dzień. Dodajmy do tego wisienkę na torcie w postaci prostego i funkcjonalnego interfejsu OxygenOS 13.1, a dostajemy telefon, który stanowi kuszącą i przy okazji bardzo uniwersalną propozycję praktycznie dla każdego.

