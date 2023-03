Jaki laptop do 7000 zł? Polecane modele do gier i do pracy

Chcesz kupić laptopa. Masz na to przeznaczony budżet w wysokości 7000 zł, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Spieszymy z pomocą. Wybraliśmy najlepsze modele zarówno do grania, jak i do pracy.

Polecane laptopy do 7000 zł

Ostatnio skupiliśmy się na laptopach w kwocie do 5000 zł. To prawdopodobnie jeden z najpopularniejszych pułapów cenowych, w jakim Polacy szukają komputerów. Tym razem idziemy o krok dalej i zasobność portfela podwyższamy o kolejne 2000 zł. Robi się z tego już niezła sumka, więc i proponowane laptopy stają się jeszcze ciekawsze. Niestety, nawet tak wysoka kwota nie wystarczy, aby myśleć o modelach absolutnie topowych w swojej kategorii.

W przypadku laptopów gamingowych wytyczne są proste – liczy się przede wszystkim wydajność. To w przypadku komputerów do grania jednak wartość nadrzędna. Każdy, kto kupuje model gamingowy, powinien zdawać sobie z tego sprawę. Często mają one nie najlepszą kulturę pracy, ale w końcu są to urządzenia o szczególnie wysokiej wydajności, która wiąże się z pewnymi kompromisami. Do tych najczęściej zaliczymy właśnie głośny system chłodzenia i wysokie temperatury podzespołów. Poza tym zwracamy też uwagę na rozmiar, ekran czy dostępność systemu operacyjnego, chociaż z tym ostatnim bywa bardzo różnie.

Jeśli chodzi o laptopy do pracy, to tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Oczywiście wydajność też ma spore znaczenie. Dzisiaj nawet kilka zakładek w przeglądarce, program do poczty i Excel potrafią zapchać słabsze podzespoły. Na szczęście w kwocie do 7000 zł raczej nie ma takiego ryzyka. Dlatego stawiamy też na jakość wykonania, ekran, rozmiar urządzenia i związaną z tym mobilność oraz czas pracy na jednym ładowaniu. To wszystko bardzo ważne parametry. Jednocześnie wiemy, że w zależności od wykonywanej pracy wymagania względem komputera są różne. Dlatego wybraliśmy modele dość uniwersalne.

Nic nie zmienia się też w kwestii wyboru sklepów. Nadal stawiamy na sprawdzone marki, dlatego niektóre modele prawdopodobnie da się znaleźć w niższej cenie lub trochę lepszej konfiguracji. Jednak takie oferty najczęściej pojawiają się w mniejszych, a czasami wręcz szemranych sklepach, dlatego nie mamy zamiaru ich polecać. Poszukiwania skupiamy na kilku największych firmach, które sprzedają w Polsce elektronikę.

Źródło zdjęć: Acer, ASUS, MSI, Apple, Gigabyte, LG, Dell, Shutterstock