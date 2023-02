Polecane laptopy do 5000 zł. Do grania i do pracy

Jaki jest najlepszy laptop do 5000 zł? Jedyna poprawna odpowiedź na to pytanie brzmi „to zależy”. Czego innego szukają gracze, a czego innego osoby do pracy w biurze. Wybór nie jest łatwy, tym bardziej w erze szalejącej inflacji. Jednak postaram się w tym pomóc.

Polecane laptopy do 5000 zł

Szalejąca na całym świecie inflacja sprawiła, że dzisiaj musimy za wiele sprzętów zapłacić dużo więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Z tego powodu kupno komputera czy laptopa stało się kwestią jeszcze bardziej problematyczną. To, co niedawno mieściło się w zakładanym budżecie, aktualnie może być już poza naszym zasięgiem finansowym. Niestety, takie są aktualnie realia i nic nie możemy z tym zrobić, poza głosowaniem samym portfelem.

Zobacz: Telefon do 1500 zł – TOP 5 na luty 2023

Pomimo tego wiele osób musi jakiegoś laptopa kupić. Czasami po prostu nie ma wyboru i w myśl zasady „płać i płacz” trzeba wydać dodatkową kasę. Jeśli stoisz właśnie przed takim wyzwaniem i do wykorzystania masz około 5000 zł, to postaram się pomóc. Wybrałem moim zdaniem najciekawsze laptopy właśnie w tym przedziale cenowym. Podzieliłem je na modele do pracy oraz urządzenia gamingowe, czyli stworzone z myślą o graczach. W obu przypadkach kluczową rolę odgrywa specyfikacja danego komputera, jakość wykonania, czy ewentualna możliwość rozbudowy.

Uprzedzam, że podawane ceny prawdopodobnie nie będą najniższe na rynku, ponieważ stawiam na duże i sprawdzone sklepy. Dany model pewnie da się kupić taniej w mało znanym, a czasami wręcz szemranym sklepie, ale w mojej opinii nie ma co ryzykować. Oczywiście nawet znana firma może zaliczyć wpadkę, ale jednak ryzyko jest dużo mniejsze. Dlatego najlepszych modeli szukamy właśnie u sprawdzonych sprzedawców.

