Najlepszy mały telefon - 10 propozycji na 2020 rok

Mały telefon to w 2020 roku coraz większa rzadkość, dlatego znaleźliśmy dla Was 10 najlepszych modeli, które można kupić już za około 500 zł. W poniższym rankingu znajdziecie smartfony z różnych półek cenowych, które łączy jedna cecha - ważą 150 gramów lub mniej.

Najważniejszym kryterium, które musiały spełnić smartfony, by dostać się do naszego rankingu, była ich masa - nie mogła ona przekroczyć 150 gramów. Staraliśmy się też tak dobrać poszczególne modele, żeby można było wśród nich znaleźć urządzenia z różnych półek cenowych, a nie tylko te najdroższe. Ważne też było to, by nie był to sprzęt zbyt przestarzały.

Wszystkie prezentowane w tym artykule smartfony są dostępne w Polsce w dużych sieciach handlowych, a więc po ich zakupie nie powinniśmy mieć problemów z dochodzeniem swoich praw, gdyby z naszym urządzeniem mobilnym coś się stało. Wszystkie urządzenia ułożyliśmy zgodnie z alfabetem, zaczynając od Alcatela, a kończąc na Samsungu. Na koniec zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie.

Alcatel 3 (2019)

Nasze zestawienie zaczynamy od Alcatela 3. Jest to zaprezentowane w lutym 2019 roku urządzenie, które przede wszystkim nie zrujnuje naszego budżetu, ze względu na dosyć niską cenę, wynoszącą 599 zł. Nie oznacza to jednak, że urządzenie nie ma nam nic do zaoferowania. W tym atrakcyjnym wizualnie smartfonie znajdziemy między innymi 5,9-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ oraz trzy aparaty fotograficzne, z których główny ma rozdzielczość 13 Mpix. Dzięki interpolacji możemy z niego uzyskać zdjęcia o rozdzielczości 16 Mpix. Smartfon jest napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 439, wspierany w najlepszym wariancie w 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci masowej, rozszerzalnej o dodatkowe 128 GB za pomocą karty pamięci microSD. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 3500 mAh i oryginalnie pracuje pod kontrolą systemu Android 8.1 Oreo, z możliwości jego uaktualnienia do Androida 9.0 Pie.

Zobacz: Alcatel 3 (2019) w katalogu TELEPOLIS.PL

Apple iPhone 8

Poszukiwacze lekkich i dobrze wyposażonych smartfonów mogą sięgnąć po iPhone'a. W kategorii wagowej do 150 gramów mieści się ostatni model firmy Apple, w którym znajdziemy takie rozwiązania, jak ekran bez wcięcia (4,7 cala, 750 x 1334 piksele) czy przycisk Touch ID. iPhone 8 debiutował na rynku jesienią 2017 roku, ale może być wciąż atrakcyjną propozycją dla fanów bardziej klasycznych konstrukcji amerykańskiego giganta - tym bardziej, że wciąż możemy tu liczyć na aktualizacje do najnowszej wersji systemu iOS. Smartfon ma szklano-aluminiową obudowę, odporną na działanie wody i pyłów (norma IP67) i jest napędzany chipsetem Apple A11 Bionic. W komplecie otrzymujemy również 2 GB RAM-u i 64, 128 lub 256 GB pamięci masowej. Zdjęcia zrobimy tylnym aparatem o rozdzielczości 12 Mpix (f/1.8) lub przednim o rozdzielczości 7 Mpix (f/2.2). iPhone 8 jest zasilany akumulatorem o pojemności 1820 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 15 W oraz ładowaniem bezprzewodowym w standardzie Qi.

Zobacz: Apple iPhone 8 w katalogu TELEPOLIS.PL

Zobacz: Test telefonu Apple iPhone 8 Plus