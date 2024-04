Jakie anime oglądać? Najlepsze anime na wiosnę - kwiecień 2024

Na ziemi pojawiają się kolorowe kwiaty, a w świecie anime pojawia się masa różnych nowości. Nowych serialów i filmów jest mnóstwo, a wy nie wiecie co oglądać? Nic strasznego! TELEPOLIS.PL już wielokrotnie pomagał wybrać najlepsze anime. Komedia, romans, akcja, tajemnica? Mamy wszystko. Od Date a Live V po Yuru Camp 3. Od Blue Archive po Megumin i Darkness w trzeciej Konosubie.

Date a Live V

Tym razem okładkową pozycją jest Date a Live V. Już od 11 lat fani anime bawią się przy kolejnych sezonach opowieści o licealiście imieniem Shidou Itsuka. Świetna muzyka, piękne walki, super popularna Kurumi Tokisaki i dużo komedii. Nie zapominajmy o nadzwyczaj rozbudowanym wątku haremowym (nasz bohater ma już 9 fanek...). Jednocześnie wszyscy wiedzą, że główna bohaterka to Tohka Yatogami. No ale, czy zbawienie świata rozkochując w sobie duchy nie jest idealne? Po co je zabijać?

Ligh Novel będąca materiałem źródłowym doczekała się aż 11 tomów książek. Seria ukazywała się do 2011 do 2020 i już doczekała się finału. Widzieliśmy serie anime, filmy, czy spin-offy.

Piąty sezon Date a Live zadebiutuje 10 maja i będzie miał 12 odcinków. Jako Tohka Yatogami przemówi Marina Inoue. To bardzo ciekawa aktorka głosowa. Czemu? Bardzo często dubbinguje postacie... męskie. Takie jak Armin Arlert z Attack on Titan czy Denji z serii Chainsaw Man. Shidou Itsuka będzie miał głos aktora imieniem Nobunaga Shimazaki. Możemy go znac z roli Shinichiego z Kiseijuu czy Haruki z Free. Anime wyprodukuje tradycyjnie już studio Geek Toys, które ma na koncie też anime Plunderer.

Boku no Hero Academia 7

Boku no Hero Academia (lub też My Hero Academia) to tytuł będący fenomenem. Od pierwszego sezonu w 2016 prawie co roku dostajemy kolejny sezon. To już siódmy raz. Manga pojawiająca się od 2014 jest niesamowicie popularna, a sama seria doczekała się masy spin-offów. Przemysł anime kocha sequele - w końcu dużo bezpieczniej jest nakręcić kolejny sezon hitu niż ryzykować z nowością.

BNHA to propozycja dla fanów shounenów i kierowana raczej do młodszej części widowni. Nie znaczy to jednak, że będąc starszym nie można pasjonować się przygodami Izuku czy Uraraki. Wszystko przecież zaczęło się, gdy Izuku bardzo chciał zostać superbohaterem mimo braku wyjątkowych umiejętności.

Siódmy sezon rozpocznie się dopiero 4 maja, więc spokojnie możemy zapoznać się z innymi pozycjami z wiosennego sezonu zanim wystartuje Boku no Hero Academia 7. Za produkcję będzie odpowiadać studio Bones, które na koncie ma naprawdę znane tytuły. Wystarczy wymienić Full Metal Alchemist: Brotherhood, Zetsuen no Tempest, Gosick, Darker than Black czy Soul Eater.

Głosem Izuku będzie jak zwykle Daiki Yamashita (był on również Zeke z Attack on Titan). W Urarakę Ochako wcieli się natomiast Ayane Sakura (Gabi Braun z Attack on Titan, Nao Tomori z Charlotte, Iroha Isshiki z OreGairu czy Yotsuba Nakano z Gotoubun no Hanayome).

Blue Archive the Animation

Blue Archive to jedna z najpopularniejszych na świecie anime gier gacha. Nie jest to co prawda poziom zarobków, jakie mają Genshin Impact, Honkai Star Rail czy Fate/Grand Order, ale BA jest w ścisłej czołówce.

Gra opowiada o nowym nauczycielu świeżo po studiach, który zamieszkuje w mieście Kivotos znanym z różnorakich szkół średnich. Nad wszystkim czuwa generalna rada uczniowska. Nasz bohater zajmuje się pomocą i budowaniem relacji z dziewczynami z różnych szkół. Anime opowie o pierwszej kampanii z gry.

W pierwszej kampanii pięć uczennic ze szkoły Abydos broni swojego liceum przed lichwiarzami. Poprzednie władze szkoły... nabrały chwilówek i sprzedały większość dzielnicy. Prawie wszystkie uczennice i nauczyciele uciekły potem ze szkoły, poza naszą piątką. Pięć uzbrojonych po zęby dziewcząt urządziło w szkole prawdziwą fortecę i walczy na śmierć i życie z najemnikami lichwiarzy. Teraz po ich stronie stanie nowy nauczyciel.

Brzmi absurdalnie? Cóż, Blue Archive świetnie łączy komedię i poważne momenty. Nowe anime rozpocznie swoją emisję 7 kwietnia, a za jego produkcję będzie odpowiadać Yostar Pictures. Wcześniej anime ekranizowało gry Arknights i Azur Lane. Ostatnią członkinią samorządu Abydos na posterunku, czyli Hoshino Takahashi będzie Yumiri Hanamori. Możemy ją kojarzyć z takich ról jak Ai Hayasaka z Kaguya-sama: Love is War! czy Nadeshiko Kagamihara z Yuru Camp. Nauczycielem (Sensei) będzie natomiast Shougo Sakata (Ai Hayakawa z anime Chainsaw Man).

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: materiały promocyjne

Źródło tekstu: myanim