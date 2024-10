Jakie anime oglądać? Najlepsze anime na jesień - październik 2024

Po przerwie jednego sezonu czas powrócić z zestawieniem najlepszych i najciekawszych anime obecnego sezonu. Tym razem TELEPOLIS.PL doradzi fanom fantasy, romansów, akcji i komedii. Skupić się na kontynuacjach jak Re:Zero i DanMachi czy może dać szanse nowościom jak Dandadan czy Ao no Hako? Chętnie doradzimy!

Dandadan

Naszą okładkową propozycją jest anime Dandadan. Spodoba się przede wszystkim fanom znanego i lubianego tytułu Yofukashi no Uta, które doczekało się polskiego wydania jako Zew Nocy. W obu przypadkach usłyszeliśmy muzykę zespołu Creepy Nuts i w obu mamy motyw zjawisk nadprzyrodzonych.

Tym razem jednak zamiast szalonego romansu bezsennego nastolatka i wampirzycy, mamy spotkanie fanatyka kosmitów i fanatyczki duchów. Zdruzgotana Momo po odrzuceniu jej wyznania miłości snuje się bez celu. Tak przypadkowo ratuje od prześladowania okularnika Kena. Zaraz zaczynają się sprzeczać czy prawdziwe są duchy czy może kosmici. Okazuje się, że oba...

Za emisję anime odpowiada studio Science SARU, które ma na koncie komedię Eizouken oraz Devil: Crybaby. Pierwszy odcinek pojawił się 4 października. Glosem Kena będzie Natsuki Hanae (Tanjirou z Kimetsu no Yaiba, Kousei Arima z Shigatsu wa Kimi no Uso i Ken Kaneki z serii Tokyo Ghoul). Jako Momo usłyszymy Shion Wakayamę (Takina Inoue z Lycoris Recoil i Destiny z Takt Op. Destiny).

Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka V: Houjou no Megami-hen (Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? V)

Następna pozycja to coś dla zwolenników kontynuacji. W pełni rozumiemy. Po co ryzykować czas, skoro można obejrzeć kolejną część lubianej opowieści? Piąty sezon DanMachi (a raczej szósty, bo czwarty miał dwie osobne części) to kolejny już etap ekranizacji serii Light Novel o tym samym tytule. Ciągnie się ona już od 2013! Oczywiście seria doczekała się też odcinków OVA czy filmów.

Chętni na kolejną serię przygód bohatera eksplorującego lochy Bella i jego bogini Hestii? Tym razem ważną rolę będzie miała głowa innej boskiej rodziny bohaterów - Freya. Nowy sezon zadebiutował 5 października. Odpowiada za nie jak zawsze studio J.C Staff. Znamy je z takich produkcji jak Toradora!, One-Punch Man, Shokugeki no Souma, Sakurasou no Pet na Kanojo, Zero no Tsukaima i... naprawdę możemy godzinami wymieniać.

Bell Cranel będzie miał głos aktora imieniem Yoshihide Matsuoka (Sora z No Game No Life, Kazuto Kirigaya ze Sword Art Online i Souma Yukihira z Shokugeki no Souma). Hestia przemówi głosem Inori Minase (Rem z Re:Zero oraz Itsuki Nakano z Gotoubun no Hanayome).

Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 3rd Season (Re:ZERO -Starting Life in Another World- Season 3)

Rok po Light Novel DanMachi zaczęły się ukazywać książki z serii Re:Zero. Teraz czas na czwarty sezon (drugi miał dwie części) anime. Widzieliśmy także film kinowy czy odcinki OVA.

Teraz czas na kolejną część opowieści o Subaru Natsukim, który przeniósł się do świata fantasy idąc na zakupy do japońskiego odpowiednika Żabki. Tam przekonał się, że po każdej śmierci może kolejny raz spróbować poradzić sobie z wrogami swoimi lub swojej ukochanej Emilii. To wcale nie jest jednak błogosławieństwo. To cierpienie. Nikt nie widział śmierci bliskich sobie osób tyle razy co on.

Pierwszy odcinek miał miejsce 2 października. Za emisję anime odpowiada studio White Fox (Akame ga Kill!, Steins;Gate, Goblin Slayer). Głosu półelfce Emilii użyczy Rie Takahashi (Megumin z KonoSuby, Mash Kyrielight z Fate/Grand Order i Takagi z Teasing master Takagi-san). Subaru to natomiast Yuusuke Kobayashi (Senkuu z Dr. Stone, Su-Won z Akatsuki no Yona i Arslan z Arslan Senki).

