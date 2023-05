Tiletum - lubicie kombosy? W tej grze macie ich na kilogramy

Tiletum to fantastyczna planszówka dla graczy, którzy lubią kombinować. Nie dajcie się zwieść ponurej oprawie – w tym pudełku czeka na Was masa świetnej zabawy.

Wchodząc w świat gier planszowych łatwo się zachłysnąć. Na sklepowych półkach znajdziemy masę przepięknych tytułów z przepięknymi ilustracjami, drobiazgowo wyciosanymi drewnianymi elementami i toną niezwykle szczegółowych figurek. To jeden koniec spektrum. Po drugiej stronie czeka na nas trochę inny widok. Brązowo-bure plansze, drewniane nieprzypominające niczego kostki, cieniutkie kartonowe żetony i okładki z ilustracjami, które po zmrużeniu oczu wyglądają trochę jak średniowieczni kupcy (a jak przymknąć je jeszcze trochę mocniej, to nawet przypominają ludzi).

Wbrew pozorom tego typu tytułów jest cała masa i – co jeszcze bardziej zaskakujące – mają olbrzymie grono fanów. Jaki jest ich sekret? Co ludzie widzą w tych do bólu nijakich brązowo-beżowych kawałkach kartonu?

Kwintesencja gry "z pięknym wnętrzem"

Jeśli chcecie to zrozumieć, wystarczy sięgnąć po Tiletum. To nowa gra cenionego duetu autorów – Daniela Tasciniego i Simone Lucianiego – która na polskim rynku pojawiła się za sprawą wydawnictw Board&Dice i Rebel. Wcielamy się w niej w renesansowych kupców, którzy przemierzają Europę, by wznosić placówki handlowe, brać udział w targach oraz wypełniać swoją chrześcijańską powinność, fundując budowę katedr. No i najważniejsze – by zdobywać punkty. Bardzo dużo punktów.



Brzmi ekscytująco? Podejrzewam, że nie. Wynika to jednak głównie z tego, że jakiekolwiek tło fabularne jest tu rzeczywiście tylko tłem. Spoiwem nadającym jakiś kontekst rozgrywce. Bo pierwsze skrzypce gra tutaj mechanika i to ona gwarantuje masę emocji.

Jak wspomniałem, wcielamy się w renesansowych kupców, jednak przebieg rozgrywki jest znacznie bardziej abstrakcyjny. Podczas zabawy będziemy na zmianę wykonywali po jednym z kilku rodzajów akcji. Będziemy mogli poruszać się naszymi znacznikami kupca i architekta oraz wznosić odpowiednio domy handlowe i kolumny w poszczególnych miastach na planszy, będziemy mogli wspinać się po torze króla, rekrutować nowych pracowników i przyjmować kontrakty. To tyle – tak w dużym skrócie.

Wybierając akcje nie mamy jednak pełnej swobody. Na początku każdej rundy jeden z graczy rzuca określoną liczbą kości. Ich kolory przypisane są do określonych surowców, natomiast wartości łączą się z danym typem akcji. W trakcie swojej kolejki każdy z graczy będzie dobierał po jednej takiej kości, odbierając odpowiednie zasoby i zyskując prawo, by wykonać przypisaną do nich akcję.

Kombos kombosa kombosem pogania

Już tutaj Tiletum zaczyna pokazywać pazury. Chcesz wykonać konkretną akcję, ale na planszy leży tylko jedna odpowiadająca jej kość? W takim razie lepiej się pospiesz, zanim zgarnie ją jeden z Twoich rywali – w innym przypadku możesz się pożegnać z długo układanym planem.

…a może jednak nie? Tiletum to jedna z tych gier, która zamykając drzwi, zachęca do wchodzenia oknem. Bardzo rzadko jesteśmy skazani wyłącznie na podstawową akcję przypisaną do danej kości. Większość naszych działań będzie wiązała się z odpalaniem różnego rodzaju bonusów, które następnie układają się w iście kosmiczne kombinacje. Jest to zasługa przede wszystkim zbieranych podczas zabawy żetonów premii.



Jak to wygląda w praktyce? Załóżmy, że wybieramy akcję kupca, podczas której udało nam się podnieść kafelek, dający dodatkowe trzy punkty akcji postaci. W ten sposób możemy zrekrutować nowego pracownika i od razu umieścić go na ostatnim miejscu naszego domu, zwalniając tym samym kolejny znacznik domu, który możemy ustawić na planszy, a dzięki temu, że mieliśmy już wcześniej wystawiony żeton herbu, zdobywając stały bonus do jednej z wybranych przez nas akcji. Dodatkowo robotnik, którego wystawiliśmy, dał nam dwa brakujące surowce, dzięki którym możemy zrealizować zebrany wcześniej kontrakt. Tak zdobywamy kilkanaście punktów, zwalniamy znacznik kolumny i kolejny bonus – tym razem możemy się przesunąć o jedno pole na torze króla, dzięki czemu zapunktujemy na koniec danej rundy.

Tak z grubsza prezentuje się typowa tura w Tiletum. Tak, jedna tura. Oczywiście nie wszystkie są równie rozbudowane, ale większość tak. I wiecie co? Układanie tych niesamowicie rozbudowanych kombinacji jest wręcz absurdalnie satysfakcjonujące. Szukanie kolejnych, coraz bardziej wymyślnych sposobów, by jak najwięcej wycisnąć z ograniczonych zasobów (a przy okazji pokrzyżować plany naszym rywalom) potrafi być nagrodą samą w sobie. Tutaj niemal każde działanie ma potencjał, by wywołać istny efekt domina, dając olbrzymie pole do popisu co bardziej zmyślnym graczom.

Uczta dla mózgu

Oczywiście widać tu także prawdopodobnie największy problem Tiletum. Liczba dostępnych opcji może początkowo wydawać się przytłaczająca. Na całe szczęście poszczególne akcje są bardzo proste, a dzięki czytelnej (nawet jeśli niezbyt urodziwej) ikonografii łatwo można skojarzyć co, z czym, jak i dlaczego. Większość graczy, z którymi miałem okazję sprawdzić tytuł, łapała o co chodzi jeszcze zanim skończyła się pierwsza runda. Gorzej, że niestety nawet znajomość zasad nie zmienia faktu, że zaplanowanie optymalnego ruchu potrafi chwilę zająć. Jeśli macie w swoim towarzystwie graczy, którzy cierpią na paraliż decyzyjny, lepiej uzbrójcie się w cierpliwość – to jedyny ratunek.



Mimo tej jednej wady uważam jednak, że warto Tiletum sprawdzić. To w zasadzie kwintesencja pewnego specyficznego typu gry: planszówki, w której nie chodzi o klimat i efekciarstwo, a o satysfakcję z szukania coraz bardziej wymyślnych strategii oraz radzenia sobie z ciągle zmieniającą się sytuacją na planszy. To tytuł, w którym możemy poczuć się trochę jak MacGyver. Jedyna różnica polega na tym, że zamiast budowania helikoptera z długopisu i pary zużytych sznurówek czeka na nas wyciskanie kombinacji na 50 punktów, mając do dyspozycji dwa punkty akcji i trzy sztuki jedzenia. Może i brzmi nieco mniej spektakularnie, ale uwierzcie mi – satysfakcja jest porównywalna.

Oczywiście Tiletum to bardzo rozbudowana gra i wiele niuansów mechanicznych tutaj pominąłem, skupiając się wyłącznie na najciekawszym według mnie aspekcie rozgrywki. Nie wspomniałem o relacji między ilością zdobywanych zasobów i punktów akcji, które otrzymujemy. Nie rozwinąłem też wątku targów oraz budowania katedr, które stanowią istotne źródło punktów na koniec rozgrywki. Zmierzam do tego, że czeka na Was jeszcze dużo do odkrycia. Jeżeli jednak to, co napisałem do tej pory, wydaje się Wam choć odrobinę intrygujące, śmiało możecie po Tiletum sięgnąć. Na pewno nie pożałujecie.



A potem, kto wie? Może będzie to tylko pierwszy krok na drodze do cudownego świata „brzydkich gier ze smutnymi panami na okładce” (tak, naprawdę używam tego terminu w rozmowach ze znajomymi)? Ja tam zachęcam z całego serca – w końcu nie od dziś wiadomo, że prawdziwe piękno kryje się we wnętrzu.

Zobacz: Ark Nova – zbuduj ZOO i uratuj pandy!

Zobacz: Fantastyczne Światy - karciana ekstaza za 40 złotych

Zobacz: Brass: Birmingham - węgiel, piwo i najlepsza planszówka świata

Egzemplarz recenzencki gry udostępniony przez firmę Rebel.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne