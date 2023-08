Nieznany numer dzwoni? Zrób tak, by telemarketera trafił szlag (wideo)

Masz dość kolejnych ofert od telemarketingu? Zastanawiasz się jak zablokować uporczywe połączenia? Można się ich pozbyć w łatwy sposób.

Bez względu na to czy to Klara Sobieraj czy też bardziej "ludzcy" telemarketerzy, często dzwonią tylko po to, by wcisnąć nam kit. Najgorzej, gdy biorą nas z zaskoczenia. Ale jest przynajmniej kilka sposobów, by to zmienić. Co ważniejsze, nie trzeba być do tego wcale żadnym sprzętowym geniuszem. Jak to zrobić?

Choose your fighter

W pojedynku z uporczywym telemarketingiem, każdy może wybrać swój sposób działania. Jeśli nie chcesz bawić się w instalowanie specjalnych aplikacji - nie ma sprawy, męczące rozmowy można zablokować za pomocą kilku kliknięć w Twoim telefonie (zarówno z Androidem jak i iOS). Wolisz coś o szerszym działaniu? Opcji jest sporo. Te - naszym zdaniem - najciekawsze prezentujemy w formie wideoporadnika, który możecie zobaczyć poniżej.

Co ważne, męczące oferty od telemarketerów to nie tylko połączenia telefoniczne. Są też przecież SMSy, które potrafią być bardzo irytujące. Ale i na nie znajdzie się kilka sposobów. Ciekawie zapowiada się też przyszłość, bo w ostatnim czasie powstają kolejne pomysły na wykorzystanie przy takich połączeniach sztucznej inteligencji. A wy, jakie macie sposoby na telemarketerów? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło zdjęć: własne, Shutterstock