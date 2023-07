Triki z baterią. Banalne, a smartfon zmieni się nie do poznania

Powiadomienie o niskiej baterii to coś, co notorycznie spędza Ci sen z powiek? Zastanawiasz się jak oszczędzać baterię w smartfonie? Czas to zmienić. Zebraliśmy dla Was najlepsze rozwiązania, które pomogą wam przedłużyć czas pracy Waszego smartfonu.

Oszczędzanie na baterii jest nie potrzebne w czasach, gdy ładowarki są na co drugim rogu ulicy? Nic bardziej mylnego. Wystarczy wybrać się na dłuższą wyprawę poza miasto ze słabą baterią i kłopot gotowy. Ale brak gniazdka do ładowania lub powerbanku też nie musi przekreślać naszych planów.

Zaskocz znajomych

Ostatnio, gdy byłem ze znajomym na wycieczce, nie mógł on wyjść z podziwu, że mój telefon tak długo wytrzymuje na baterii. Oczywiście, spory wpływ na czas pracy ma naturalnie pojemność akumulatora. Ale my także możemy sprawić, że bateria w smartfonie będzie działać dłużej. Zerknijcie do naszego wideoporadnika i sami się przekonajcie jak wiele można zdziałać!

Znaliście wszystkie te sztuczki? A jakie możecie polecić? Koniecznie dajcie znać w komentarzach co warto dodać jeszcze do tej listy.

Źródło zdjęć: własne