Google Play. Za darmo aplikacje o wartości 130 zł. Nie przegap!

Google Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do konta Google będzie Twoja na zawsze. Tym razem w sklepie Play można zaoszczędzić ponad 130 zł. Wszystkie opisane tu aplikacje możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

ColorMeter camera color picker

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Color Meter to narzędzie, które przyda się grafikom. Jeśli na spacerze znajdziesz kolor, który Ci się spodoba, możesz go zapisać na później. Wystarczy, że skierujesz aparat na ten obiekt. Aplikacja poda kod RGB koloru oraz kod szesnastkowy, używany w edytorach grafiki i języku HTML. W ten sam sposób możesz tworzyć całe palety kolorów dla swoich projektów. Możesz używać także zrobionych wcześniej zdjęć i korzystać z uśrednienia koloru na większym obszarze (sprawdza się przy obiektach we wzory).

Cartoon Craft

Normalna cena: 6,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Cartoon Craft to słodka strategia czasu rzeczywistego. Musisz przygotować swoją fantastyczną osadę na najazd Orków. Użyj pracownika, by zebrać zasoby, zbuduj koszary, zwerbuj jednostki… wiesz już, o co chodzi. Możesz zdecydować, czy walczyć tanią, lekką partyzantką, czy uzbierać więcej materiałów i produkować drogie, złożone jednostki. Przyda się też obrona miejsc, w których wydobywasz złoto i karczujesz lasy. Gdy uznasz, że już czas… zrównaj z ziemią bazę przeciwnika, zanim on zrobi to z Tobą.

Bubles Live Wallpaper

Normalna cena: 18,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Bubbles Live Wallpaper to animowana tapeta z bąbelkami. W ustawieniach możesz dopasować kolory, liczbę, tło, cienie, prędkość ruchu i długość „życia” każdego z pęcherzyków. Dzięki temu nie ma szans, by ktokolwiek na świecie miał identyczną tapetę.

Elements Live Wallpaper

Normalna cena: 18,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Elements Live Wallpaper to animowana, interaktywna tapeta z kolorowymi kwadratami. Można tu ustawić kolory elementów i tła, liczbę kwadratów, prędkość i kierunek ich ruchu oraz dynamikę. Liczba dostępnych parametrów sprawia, że właściwie masz nieograniczone możliwości personalizacji tapety.

Empire Warriors: Tower Defense

Normalna cena: 1,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Empire Warriors: Tower Defense to gra polegająca na obronie własnego królestwa. Musisz dobrać bohaterów, wybrać wieże, zdecydować o ich rozmieszczeniu i rozbudowie. W grze jest 120 map, na których przeciwnicy będą atakować Twoje królestwo. Na start otrzymasz tu 600 klejnotów, 120 kryształów i 20 kluczy runicznych, które ułatwią Ci pierwsze kroki w grze.

Defense Legend 4 HD

Normalna cena: 2,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Defense Legend 4 to, jak się pewnie domyślasz, czwarta część serii. Fabuła jest osadzona klimatach Sci-Fi, a Ciemne Siły w każdej z gier znajdują nowe sposoby, by atakować ludzi. Oczywiście nasza rasa nie siedzi z założonymi rękami i również mają w swoim arsenale nowoczesną broń. Można zmierzyć się z wrogiem w różnych trybach gry, z armią powietrzną, lądową i podziemną i na zróżnicowanych mapach, od lodowców po tropikalną dżunglę. Każdy ze światów stawia inne wyzwania przed jednostkami na polu bitwy.

Merge City Premium -Home Decor

Normalna cena: 22,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Merge City Premium daje Ci szansę, by odbudować zrujnowane miasto. Mieszkańcy są w beznadziejnej sytuacji, którą możesz poprawić. Rozwiązując kolejne łamigłówki, będziesz zdobywać narzędzia i akcesoria niezbędne do odbudowy i dekorowania miasta w malowniczym lesie. Najpierw odbuduj budynki, a potem zaprojektuj wszystko po swojemu.

Block Blast - a retro game

Normalna cena: 6,59 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Block Blast to łamigłówka w starym stylu, w której trzeba dopasować trzy bloki tego samego koloru, by uzyskać pionową linię. To banalnie proste – trzeba dotknąć kolumnę bloków, której kolor pasuje do bloku na szczycie sterty. Gra wymaga refleksu i szybkich reakcji, bo bloków na dole przybywa. Rozgrywka skończy się, gdy kolorowe bloki zapełnią cały ekran. Do grania nie jest wymagane połączenie z internetem.

Science Master – Quiz Games

Normalna cena: 19,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Science Master to gra sprawdzająca wiedzę z nauk ścisłych i przyrodniczych. Gra składa się z serii quizów, w których trzeba odpowiadać na pytania, by zdobywać punkty. W czasie gry zdobędziesz też monety, które można wymienić na różnego typu podpowiedzi. Pytań jest tu w sumie niemal 10 tysięcy, ponadto gra codziennie wyświetla inne „słowo dnia”, czyli termin naukowy, który warto znać.

Poza wyświetlaniem reklam, za które można otrzymać nagrodę, gra nie wymaga dostępu do internetu. Na razie gra nie ma języka polskiego.

The Hearts Pro

Normalna cena: 11,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

The Hearts Pro to łamigłówka, polegająca na znajdowaniu jak najdłuższych łańcuchów serc w tym samym kolorze. Im dłuższe, tym lepszy wynik uzyskasz. Grać możesz w trybie wyzwania, szybki, 4 minuty, 20 ruchów, trudnym i dla relaksu. Przy tym nie musisz mieć połączenia z internetem i nie zobaczysz ani jednej reklamy.

Math Games Pro 15 in 1

Normalnca cena: 11,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Math Games Pro to zestaw gier matematycznych, które pomogą Ci odświeżyć umiejętność liczenia w pamięci. Jest tu w sumie 15 gier, w których możesz bić osobiste rekordy lub zmierzyć się z graczami ze świata. Spokojnie, gdy nie są trudne, ale warto liczyć szybko.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock / Gorodenkoff, Google Play

Źródło tekstu: własne, Google Play