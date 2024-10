Media Expert szaleje z promocjami. Wybraliśmy najlepsze, byś ty nie musiał

Media Expert przygotował rewelacyjną promocję dla użytkowników swojej aplikacji. Sporo sprzętów można wyrwać w atrakcyjnych cenach.

Jeśli korzystasz z aplikacji Media Expert, to czym prędzej powinieneś do niej zajrzeć. 21 października rozpoczęła się akcja promocyjna, w której wiele sprzętów kupisz w bardzo dobrych cenach. Wystarczy w koszyku wpisać odpowiedni kod.

Promocja w aplikacji Media Expert

Co ważne, promocja została przygotowana tylko z myślą o użytkownikach aplikacji mobilnej Media Expert. Dlatego też promocyjne ceny nie są prezentowane bezpośrednio na kartach produktów, chociaż poszczególne urządzenia oznaczone są emblematem, widocznym zarówno stronie internetowej, jak i w aplikacji.

W ramach promocji Media Expert cała magia dzieje się dopiero w koszyku, po wpisaniu kodu rabatowego "APKA2110" lub po wybraniu promocji na kafelku znajdującym się w koszyku w dostępnych promocjach. Kluczowe jest to, że kodu można użyć na więcej niż jednym produkcie.

A co objęte jest promocją? Lista jest długa i znajduje się na niej wiele ciekawych sprzętów, które możecie od dzisiaj zdobyć w naprawdę atrakcyjny cenach. Wybrałem kilka najciekawszych z nich. Szczególnie warte uwagi są w mojej ocenie:

Smartfon Xiaomi 13T

Xiaomi to producent, którego nie trzeba przedstawiać. Polacy często wybierają urządzenia tej firmy, bo cechują się dobrą jakością w stosunkowo rozsądnej cenie. Dobrym tego przykładem jest smartfon Xiaomi 13T w wersji z 8 GB pamięci RAM i 256 GB wbudowanej pamięci.

Jest on wyposażony w 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2712 × 1220 pikseli, a także wydajny układ MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Do tego oferuje profesjonalny system obiektywów Leica, które są gwarancją dobre jakości zdjęć. Telefon obsługuje też 5G, a wbudowany akumulator ma pojemność aż 5000 mAh, co przekłada się na długą pracę na jednym ładowaniu.

W ciągu ostatnich 30 dni za ten model trzeba było zapłacić 2452,90 zł, ale dzięki promocji Media Expert kupisz go za jedyne 1999 zł. To świetna okazja. W ofercie sklepu dostępne są dwie wersje kolorystyczne — czarna oraz zielona.



Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Media Expert przygotował też świetną promocję na jeden z najlepszych smartwatchy na rynku. Mowa o modelu Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Ten co prawda doczekał już następcy w postaci 7. generacji, ale "szóstka" wciąż jest bardzo dobrym urządzeniem, które ma wiele do zaoferowania użytkownikom.

Zegarek działa na bazie systemu Wear OS, dzięki czemu pozwala na instalowanie ogromnej liczby aplikacji z oficjalnego sklepu. Obsługuje też płatności Google Wallet, Mapy Google czy też sterowanie YouTube Music. Przez cały czas monitoruje też nasze parametry, w tym tętno, kroki, spalone kalorie, saturację, a także tworzy raporty na temat jakości snu. Co więcej, może też przeprowadzić badanie EKG.

Nie sposób też pominąć kwestii sportowych, bo Galaxy Watch 6 Classic świetnie nada się dla rowerzystów, biegaczy, miłośników fitnessu, a także stałych bywalców siłowni. Doskonale sprawdzi się również w trakcie zwykłych spacerów, które są jedną z najlepszych aktywności fizycznych dla naszego ciała. W ramach promocji zegarek zakupisz za zaledwie 899 zł.



Redragon Castor Pro

A może szukacie akurat taniej, ale solidnej klawiatury mechanicznej? W takiej sytuacji powinna was zainteresować promocja Media Expert na model Redragon Castor Pro. To dość nowa konstrukcja, która bardzo ciekawie prezentuje się na papierze, a do tego już domyślnie dostępna jest w bardzo atrakcyjnej cenie.

Redragon Castor Pro to między innymi czerwone przełączniki mechaniczne, funkcja Hot-Swap, która pozwala na szybką wymianę, akumulator o pojemności 1600 mAh oraz aż trzy sposoby komunikacji: przewodowy (USB), radiowy 2,4 GHz, a także Bluetooth. Nie brakuje tu też podświetlenia RGB. Klawiatura ma rozmiar 65%, więc nie zajmuje dużo miejsca na biurku.

Cena? Standardowo zaledwie 249,99 zł, co już jest świetną ofertą, a dzięki promocji Media Expert kupicie ją za jedyne 199 zł. Szkoda nie skorzystać.



Pamiętajcie, że promocja dotyczy aplikacji mobilnej Media Expert, gdzie kupicie wymienione produkty w obniżonych cenach (z kodem APKA2110). Akcja rozpoczęła się 21 października, a kończy się 06 listopada 2024 roku.

Tekst sponsorowany na zlecenie Media Expert.

