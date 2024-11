Media Expert zachęca do wymiany telewizora. Zgarniesz bonus o wartości 3000 zł

Szykujesz się na wymianę telewizora? Jest ku temu świetna okazja. Zajrzyj do sklepu Media Expert, w którym trwa kilka promocji na popularniejsze modele Samsunga i można je nawet ze sobą połączyć.

Końcówka roku to dobry moment na zakup telewizora. Wielkimi krokami zbliżają się święta, a nikt nie zrobi nam takiego prezentu, jak my sami. Poza tym listopad i grudzień to miesiące, które obfitują w największe promocje i wyprzedaże. Takie przygotował właśnie sklep Media Expert. W tym momencie trwają aż dwie okazje na modele Samsunga. Co więcej, można je ze sobą połączyć i zyskać podwójną korzyść.

Zrób prezent sobie i bliskim

Pierwsza promocja dotyczy wybranych telewizorów Samsunga w rozmiarze 83, 85 oraz 98 cali. Jeśli w dniach o 18 listopada do 23 grudnia zakupisz jeden z modeli, których dotyczy okazja, to w prezencie otrzymasz projektor Samsung The Freestyle Gen.2, wyceniany na ponad 3000 zł.

Dzięki temu możesz jednocześnie sprawić prezent sobie (w postaci telewizora), jak i komuś bliskiemu (dając mu projektor). Jednak sam zakup telewizora to nie wszystko. Konieczne jest spełnienie jeszcze kilku warunków:

Po zakupie musisz zamieścić opinię o produkcie na stronie Samsung.pl, w sklepie Media Expert lub w porównywarce cenowej i oznaczyć ją hasztagami #KupNapiszOpinieOtrzymajPrezent oraz #PromocjaBigTVZrobPrezentSobieiBliskimSamsung. Opinia może być w pełni niezależna (zarówno pozytywna, jak i negatywna) i musi zawierać co najmniej 200 znaków. Przygotuj się do wypełnienia formularza. W tym celu potrzebne będą: zdjęcie lub zrzut ekranu opinii, skan dowodu zakupu (paragon lub imienna faktura), zdjęcie tabliczki znamionowej z widocznym numerem seryjnym, zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania, zdjęcie kartonowego opakowania z widocznym miejscem po wyciętym numerze seryjnym. Wypełnij formularz na stronie bigtv.samsung.pl w ciągu 14 dni od zakupu, ale nie później niż 6 stycznia 2025 roku. O wzięciu udziału w promocji oraz otrzymaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń. Po pozytywnej weryfikacji (do 21 dni roboczych) otrzymasz projektor Samsung The Freestyle Gen.2 na wskazany adres wpisany w formularzu.

Cashback na telewizory Samsung NeoQLED

Druga promocja również dotyczy telewizorów Samsunga, ale tym razem modeli z serii NeoQLED. Tutaj koreańska firma oferuje cashback na wybrane modele, który wynosi od 300 do nawet 4000 zł. Promocja trwa od 18 listopada do 23 grudnia 2024 roku.

Co więcej, można ją połączyć z wcześniejszą promocją, w ramach której otrzymasz projektor Samsung The Freestyler Gen.2. Wystarczy tylko wybrać odpowiedni model telewizora. W przypadku tej okazji również trzeba spełnić kilka warunków, ale wyglądają one podobnie, jak we wcześniejszym przypadku:

Po zakupie musisz zamieścić opinię o produkcie na stronie Samsung.pl, w sklepie Media Expert lub w porównywarce cenowej i oznaczyć ją hasztagami #KupNapiszOpinieOtrzymajZwrot oraz #PromocjaNeoQLEDSamsung. Opinia może być w pełni niezależna (zarówno pozytywna, jak i negatywna) i musi zawierać co najmniej 200 znaków. Przygotuj się do wypełnienia formularza. W tym celu potrzebne będą: zdjęcie lub zrzut ekranu opinii, skan dowodu zakupu (paragon lub imienna faktura), zdjęcie tabliczki znamionowej z widocznym numerem seryjnym, zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania, zdjęcie kartonowego opakowania z widocznym miejscem po wyciętym numerze seryjnym. Wypełnij formularz na stronie neoqled-promocja.samsung.pl w ciągu 14 dni od zakupu. Po pozytywnej weryfikacji i potwierdzeniu poprawności zgłoszenia w ciągu 21 dni roboczych otrzymasz zwrot pieniędzy na wskazane konto.

Jaki telewizor wybrać?

Aby skorzystać z obu promocji jednocześnie, konieczne jest wybranie modelu telewizora, który łapie się pod nie obie. Na szczęście są takie urządzenia, i wszystkie wypadają rewelacyjnie w swojej kategorii cenowej. To między innymi:

Samsung QE85QN95D

Samsung QE85QN95D to jeden z najlepszych telewizorów dostępnych na rynku. Jest to model o przekątnej aż 85 cali i rozdzielczości 4K Ultra HD. Oferuje odświeżanie z częstotliwością 144 Hz oraz podświetlenie MiniLED, które – w połączeniu z techniką Quantum Dot (kwantowa kropka) jest praktycznie gwarancją świetnego odwzorowania kolorów.

Telewizor wyposażony jest też w wiele zaawansowanych rozwiązań, w tym między innymi: dźwięk podążający za obiektem, funkcję adaptacji dźwięku PRO, wydajny procesor AI NQ4 Gen2, panel gracza 3.0, technikę synchronizacji obrazu AMD FreeSync Premium Pro oraz automatyczny tryb gry AI. Oczywiście nie brakuje też systemu Smart TV, który daję dostęp do wszystkich najważniejszych aplikacji i uchodzi za jeden z najlepszych na rynku.

Samsung QE85QN95D kosztuje 21 995 zł, ale pamiętaj, że w ramach promocji otrzymacie za darmo projektor Samsung The Freestyler Gen.2 o wartości 3000 zł oraz cashback w wysokości aż 1 500 zł. Dzięki temu wydatek nie będzie aż tak duży.

Sprawdź promocję na telewizor

Samsung QE85QN95D



Samsung QE85QN800D

Kolejnym modelem, który łapie się na obie promocje jest Samsung QE85QN800D. Tutaj również mamy do czynienia z urządzeniem o przekątnej aż 85 cali. Z pewnością wyróżnia go rozdzielczość, ponieważ oferuje on wyświetlanie obrazu aż w 8K Ultra HD, czyli 7680 × 4320 pikseli. Co więcej, wyposażone jest w technikę skalowania obrazu za pomocą sztucznej inteligencji, dzięki której poprawi obraz o niższych rozdzielczościach. Do tego ma też odświeżanie z częstotliwością 120 Hz.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem, zastosowanym w tym modelu, jest moduł One Connect Pro. Jest to niewielka, elegancka skrzynka, która zawiera najważniejsze podzespoły. Montuje się ją poza wzrokiem użytkownika, np. w szafce pod telewizorem, dzięki czemu jest niewidoczna w trakcie oglądania filmów, czy seriali. W ten sposób sama obudowa urządzenia jest cieńsza, a użytkownik ma większą kontrolę na przewodami, które nie muszą zwisać z góry. To także pewność, że sprzęt nie zestarzeje nam się – One Connect Pro można po latach zaktualizować do nowszej wersji, zamiast zakupu nowego telewizora.

Za ten model trzeba w tym momencie zapłacić w Media Expert kwotę 19 799 zł. Jednak znowu łapie się on na obie promocje, a cashback wynosi aż 2 500 zł.

Sprawdź promocję na telewizor

Samsung QE85QN800D



Samsung QE85QN85D

Jeśli zależy ci na skorzystaniu z obu wymienionych wyżej promocji, to łapie się na nie jeszcze jeden model. Mowa o telewizorze Samsung QE85QN85D. W tym przypadku również mamy do czynienia z kolosem o przekątnej aż 85 cali. Do tego oferuje rozdzielczość 4K Ultra HD, odświeżanie 120 Hz oraz cztery złącza HDMI 2.1. Technologia produkcji matrycy to także Quantum MiniLED, więc topowa jakość obrazu jest praktycznie zagwarantowana.

Samsung QE85QN85D to telewizor, który sprawdzi się zarówno u miłośnika filmu i seriali, jak i gracza. Dla tego drugiego oferuje między innymi nowoczesny panel gracza 3.0, który daje większą kontrolę nad ustawieniami i parametrami, a także automatyczny tryb gry AI, który uruchomi się, gdy telewizor wykryje, że właśnie oddajesz się ulubionemu hobby.

Jest to jednocześnie najtańszy model, który łapie się równolegle na obie promocje w sklepach Media Expert. Kosztuje on 12 299 zł, a cashback w jego przypadku to 1 500 zł, więc koszt zakupu po jakimś czasie okaże się mniejszy. No i pamiętaj o darmowych projektorze o wartości 3 000 zł.

Sprawdź promocję na telewizor

Samsung QE85QN85D



Wszystkie telewizory w promocji

Pamiętaj, że nie są to wszystkie telewizory Samsung, które objęte są wyżej opisanymi promocjami w sklepie Media Expert. Jeśli chodzi o cashback, to skorzystacie z niego także w przypadku następujących modeli:

QE85QN900DTXXH - 4000 zł

QE98QN90DATXXH - 4000 zł

QE85QN800DTXXH - 2500 zł

QE75QN900DTXXH - 2500 zł

QE85QN95DATXXH - 2200 zł

QE75QN800DTXXH - 2000 zł

QE65QN900DTXXH - 2000 zł

QE85QN90DATXXH - 2000 zł

QE65QN800DTXXH - 1500 zł

QE85QN85DBTXXH - 1500 zł

QE85QNX1DATXXH - 1500 zł

QE75QN95DATXXH - 1500 zł

QE75QN92DATXXH - 1200 zł

QE75QN85DBTXXH - 1000 zł

QE75QNX1DATXXH - 1000 zł

QE65QN95DATXXH - 800 zł

QE65QN92DATXXH - 700 zł

QE55QN95DATXXH - 600 zł

QE65QN85DBTXXH - 500 zł

QE65QNX1DATXXH - 500 zł

QE55QN92DATXXH - 500 zł

QE50QN92DATXXH - 400 zł

QE55QN85DBTXXH - 300 zł

QE55QNX1DATXXH - 300 zł

QE43QN92DATXXH - 300 zł

Natomiast pod promocję „Zrób prezent sobie i bliskim”, w której dostaniesz darmowy projektor Samsung The Freestyle Gen.2, łapią się modele:

QE85QN800DTXXH

QE85QN90DATXXH

QE85QN85DBTXXH

QE85QN900DTXXH

QE85QN95DATXXH

QE85LS03DAUXXH

QE83S90DAEXXH

QE83S94DAEXXH

UE98DU9072UXXH

QE98Q80CATXXH

QE98QN90DATXXH

QE85QNX1DATXXH

Wszystkie wymienione wyżej telewizory Samsunga znajdziecie w ofercie Media Expert!

