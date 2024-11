Na AliExpress zwariowali. Promocje lepsze niż w dyskontach

AliExpress odpalił promocje z okazji Black Friday. Sprawdzamy najlepsze oferty.

Nie tylko polskie sklepy obchodzą Black Friday. Promocje z okazji wielkiego święta wyprzedaży wystartowały także na platformie AliExpress. Do zgarnięcia jest masa produktów w wyjątkowo atrakcyjnych cenach i to w większości przypadków z wysyłką prosto z magazynów w Europie. Postanowiliśmy przyjrzeć się najciekawszym ofertom.

Monitor Acer 23,8” KA242

Cena: 266,97 zł zamiast 365,31 zł z kodem PLAF06



Nieważne, czy pracujecie na home office, czy lubicie mieć trochę więcej miejsca na ekranie, żeby rzucić okiem na komunikator albo YouTube’a – drugi monitor na biurku to fajna sprawa. Albo pierwszy, jeśli na co dzień korzystacie z laptopa. Tak czy inaczej świetnie w tej roli sprawdzi się Acer KA242, którego w przecenie wyrwiecie już za niecałe 300 zł.

Co dostajemy za te pieniądze? Sprzęt o zupełnie przyzwoitych parametrach. Przekątna 23,8” w połączeniu z rozdzielczością 1920x1080 to świetne połączenie do większości zastosowań. Panel wykonano w technologii IPS, co powinno gwarantować przyzwoite odwzorowanie kolorów i kąty widzenia, natomiast za sprawą odświeżania 100 Hz i obsługi AMD FreeSync niedrogi Acer może się fajnie sprawdzić jako sprzęt dla graczy. Jeśli szukacie niezłego monitora, który nie zrujnuje Waszego budżetu, lepszej okazji prędko nie znajdziecie.



Tablet Xiaomi Redmi Pad SE 8.7

Cena 416,48 zł zamiast 579,18 zł z kodem PLAF12



Tablet to taki sprzęt, który może nie jest w życiu niezbędny, ale i tak fajnie mieć go u siebie w domu. Szczególnie kiedy można go mieć w tak atrakcyjnej cenie jak Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 oferowany podczas czarnopiątkowych promocji.

To kompaktowy model z wyświetlaczem IPS o przekątnej 8,7” i odświeżaniu 90 Hz. Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Helio G85 i choć nie jest to może najwydajniejsza jednostka na rynku, to z powodzeniem wystarczy do przeglądania Internetu czy oglądania filmów w podróży. Szczególnie że jako sprzęt multimedialny Redmi Pad SE 8.7 wypada zaskakująco wręcz dobrze, m.in. za sprawą wbudowanych głośników stereo oraz obecności tradycyjnego gniazda jack 3,5 mm.



Odkurzacz samochodowy CENR 998000

Cena: 93,32 zł zamiast 124,23 zł z kodem PLAF03

Jeśli zamiast efektownych błyskotek podczas wyprzedaży szukacie raczej sprzętów praktycznych, to powinniście rzucić okiem na odkurzacz samochodowy CENR 998000.

O tym, dlaczego odkurzacz samochodowy w domu mieć warto, przekonywać chyba nikogo nie muszę. Nawet jeśli jesteście niezmotoryzowani, takie urządzenie dobrze sprawdza się podczas czyszczenia trudnodostępnych zakamarków. To taki sprzęt do zadań specjalnych, a model oferowany na wyprzedaży poradzi sobie z praktycznie każdym wyzwaniem, przed którym go postawicie. Odkurzacz wyposażono w mocny silnik o prędkości 35500 RPM, wytrzymały akumulator 6000 mAh, a do tego w zestawie sprzedawany jest razem z bogatym zestawem akcesoriów. Przydatna rzecz, na którą nie trzeba wydawać fortuny.



Robot sprzątający Laresar P10

Cena: 405,49 zł zamiast 494,84 zł z kodem PLAF12



Zawsze powtarzam, że robot sprzątający to taki gadżet, który powinien być w każdym domu. To sprzęt, który niesamowicie ułatwia życie, a w przypadku modelu Laresar P10 dodatkowo nie zrujnuje domowego budżetu.

Za niecałe 500 zł czeka na nas odkurzacz automatyczny ze sporą siłą ssania (4500 Pa) oraz nawigacją na bazie wbudowanej kamery. Dzięki niskiej obudowie wjedzie do zakamarków, które mogą sprawiać problemy popularnym modelom z sensorami LiDAR. Do tego możemy go obsługiwać nie tylko z poziomu dedykowanej aplikacji, ale także z wykorzystaniem popularnych asystentów głosowych – Asystenta Google i Amazon Alexa.



Kamera termowizyjna Tooltop T7

Cena: 483,63 zł zamiast 744,41 zł z kodem PLAF12

Zazwyczaj staramy się w naszych poradnikach polecać sprzęty przede wszystkim praktyczne. Tooltop T7 to w pewnym sensie drobny wyjątek od tej reguły, bo faktycznie jest to gadżet przydatny, ale przy okazji jaki fajny!

Tooltop T7 to kamera termowizyjna podłączana do smartfona za pomocą złącza USB-C. W połączeniu z dedykowaną aplikacją (dostępną także w języku polskim) pozwala na dokładny pomiar temperatury w zakresie od -15 do 600 °C. Gadżet niszowy, ale nieoceniony m.in. podczas remontów – tutaj do zgarnięcia w bardzo rozsądnej cenie.

To tylko niewielka część promocji, które ruszyły na AliExpress z okazji Black Friday. Zachęcamy, by zapoznać się z pełną listą promocji, bo przeceny są naprawdę spore, a na nich bynajmniej się nie kończy. Poza obniżkami na konkretne produkty do zgarnięcia są także kody rabatowe o wartości nawet 80 dolarów. Możemy je wykorzystać praktycznie wszystkich produktów oferowanych w serwisie (wyjątek stanowią produkty wirtualne, produkty Big Save Limited Deal oraz smartfony). Przykładowo, ze specjalnym kodem PLAF45 przy zakupach za minimum 299 dolarów dostaniemy 45 dolarów zniżki.

Takie okazje nie zdarzają się często, więc nie ma co czekać, tylko czas zajrzeć na AliExpress i zacząć oszczędzać!

Artykuł sponsorowany na zlecenie AliExpress.

