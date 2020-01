Wi-Fi ma zachęcić młodych Japończyków do wstąpienia do marynarki wojennej

Co jest najlepszym sposobem by zachęcić młode pokolenie do służby wojskowej? Wi-Fi na okrętach wojennych. Przynajmniej z tego założenia wyszła właśnie Japonia.

Japońskie Morskie Siły Samoobrony cierpią na niedobór rekrutów. W tym roku przyjęły one ledwo 60% założonej liczby młodych marynarzy. W innych segmentach Sił Samoobrony wygląda to niewiele lepiej - 70%. W tej sytuacji admirałowie postanowili sięgnąć po wyjątkowe środki. W rekrutowaniu pomoże bezpłatne Wi-Fi.

Marynarze będą mogli korzystać w darmowego Wi-Fi na swoich telefonach w wydzielonych przestrzeniach, takich jak kajuty oraz wspólna jadalnia. Wojskowi przyznają, że muszą chwytać się wszystkich środków by przyciągnąć pokolenie, które nie wyobraża sobie bycia offline. Jednocześnie Japonia cierpi na duży problem związany z depopulacją, co tym bardziej utrudnia zadanie admirałom. Oczywiście flota ma zadbać o to, by sieć była jak najlepiej zabezpieczona. Z oczywistych względów.

Źródło zdjęć: pexels

Źródło tekstu: mainichi, wł