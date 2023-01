Rząd rozdaje LED-y. To zachęta do oszczędzania energii w Ukrainie

Rząd Ukrainy przyjął bardzo ciekawą uchwałę, która przekona obywateli do oszczędzania energii. W skrócie: będzie rozdawać lampy LED, które zastąpią tradycyjne żarówki.

Program wymiany oświetlenia w ukraińskich domach zacznie działać 16 stycznia, na razie w trybie testowym. Do programu można zgłosić się online przez aplikację Diia – odpowiednik naszego mObywatela – lub osobiście. Każdy, kto ukończył 18 lat, będzie mógł wymienić 5 żarówek na 5 energooszczędnych lamp LED.

To dobry początek działań bardzo potrzebnych w kraju znajdującym się w stanie kryzysu energetycznego. Poza tym myślę, że to świetny pomysł, który sprawdziłby się także w czasie pokoju. Niektórym trudno rozstać się z oświetleniem żarowym, które „przepala” nawet 95% energii na ciepło, a nie na światło. Tymczasem lampa LED-owa wykorzysta przynajmniej 80% energii na świecenie. W efekcie LED o mocy 10 W świeci porównywalnie jasno do żarówki 70-watowej. Matematykę zostawiam Tobie.

Zapisy na LED-y w Diia

W wymianie oświetlenia bierze udział Ukrposzta, czyli ukraińska poczta. To w jej placówkach będzie można odebrać zamówione wcześniej LED-y do domu. Wystarczy wypełnić zgłoszenie w aplikacji Diia i wskazać swój oddział pocztowy. Lampy będą dostępne do odbioru w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia w aplikacji. Priorytetowo zostaną potraktowane największe miasta, gdzie pobór energii jest najwyższy. Z czasem jednak LED-y mają dotrzeć także do małych wsi.

Z Internetem też bywa w Ukrainie różnie, więc można udać się na pocztę osobiście z paszportem i pięcioma żarówkami. Jeśli energooszczędne lampy będą dostępne w oddziale, od ręki zostaną wymienione.

Wymiana oświetlenia na energooszczędne jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej. Do obywateli Ukrainy w pierwszej fazie projektu ma trafić 15 milionów lamp LED. Ponadto UE wspiera Ukrainę dostawami generatorów i wsparciem infrastruktury przesyłowej.

