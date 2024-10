Samsung szuka Mistrza Galaxy AI. Da mu smartfon i zafunduje wakacje

Samsung wystartował z nietypową akcją, skierowaną do polskich fanów marki. Można wygrać smartfon oraz środki na podróż po świecie ze wsparciem sztucznej inteligencji.

Samsung startuje z konkursem Found In Translation, którego celem będzie znalezienie Mistrza Galaxy AI. Zdobywca tego tytułu otrzyma telefon Galaxy Z Flip6 i szansę podróżowania po świecie ze wsparciem sztucznej inteligencji.

Akcja Samsunga realizowana jest we współpracy z Samuelem Arnoldem, gwiazdą serialu „Emily w Paryżu”.

Z myślą o akcji Samsung stworzył stronę dla poszukiwaczy przygód, na której można dowiedzieć się, jak wziąć udział w projekcie oraz jak sztuczna inteligencja może uatrakcyjnić podróżowanie:

Na stronie można obejrzeć nowy reportaż filmowy Samuela z podróży po Europie, któremu towarzyszyły funkcje Galaxy AI.

Wybrany kandydat zostanie wyposażony w pakiet obejmujący smartfon Galaxy Z Flip6 z funkcjami Galaxy AI oraz środki na swoje wymarzone wakacje — bon turystyczny na 17 tys. zł i nagrodę pieniężną 4 tys. zł. Jak wyjaśnia Samsung, planując podróż, „Mistrz Galaxy AI” będzie mógł wyszukiwać inspiracje turystyczne w mediach społecznościowych, korzystając z funkcji Zakreśl, aby wyszukać z Google (Circle to Search with Google), by znajdować wszystko – od atrakcyjnych miejsc po lokalne potrawy.

Jak zostać Mistrzem Galaxy AI?

Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy opublikować 30-sekundowy film na Instagramie zawierający wyjaśnienie, dlaczego autor idealnie nadaje się na „Mistrza Galaxy AI”. Aby materiał filmowy został zakwalifikowany do konkursu, należy opublikować go z hasłami @SamsungMobile #FoundInTranslationPOL. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 października 2024, do końca dnia.

Dodatkowe szczegóły i regulamin zładują się na stronie konkursu.

Zobacz: Galaxy Z Flip6 to najlepsza klapka Samsunga. Kusi jak nigdy (test)

Zobacz: Zadebiutował Galaxy S24 FE z Galaxy AI. Kupisz go od 4 października

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl), Samsung

Źródło tekstu: Samsung