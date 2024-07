Rząd walczy z cyfrowym wykluczeniem seniorów

Seniorzy stają przed wieloma wyzwaniami związanymi z nowymi technologiami, a ich cyfrowe wykluczenie staje się coraz bardziej widoczne. Podjęto działania mające na celu ułatwienie im dostępu do cyfrowego świata i poprawę jakości życia.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się ważne spotkanie, podczas którego przedstawiciele różnych organizacji i instytucji debatowali nad wyzwaniami i potrzebami seniorów związanymi z korzystaniem z nowych technologii. W wydarzeniu wzięli udział między innymi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz oraz wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. Głównym celem dyskusji było zwiększenie udziału seniorów w cyfrowym świecie w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący.

Wnioski z dzisiejszego spotkania mają pomóc w realizacji celów Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych skierowanego do seniorów. Rozwój tych kompetencji jest kluczowy, aby pomóc im w korzystaniu z technologii i ułatwieniu codziennego życia. Brak umiejętności cyfrowych zwiększa podatność na cyberzagrożenia i wykluczenie społeczne, a także ogranicza zdolność do zdobywania nowej wiedzy i dalszego rozwoju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2022 roku osoby starsze stanowiły 25,9% populacji Polski, w porównaniu do 17,2% w 2005 roku. Chociaż 64% osób w wieku 55-74 lata korzysta regularnie z Internetu, tylko 18% seniorów posiada podstawowe umiejętności cyfrowe. Z danych Eurostat z 2023 roku wynika, że niemal 56% Polaków nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych, z czego w grupie wiekowej 55-74 lata ten odsetek wynosi aż 82%.

Dzisiejsze spotkanie podkreśliło znaczenie działań na rzecz włączenia cyfrowego seniorów. W dobie cyfryzacji, umiejętności te nie są luksusem, a koniecznością. Musimy zapewnić osobom starszym dostęp do wiedzy i narzędzi, które umożliwią im pełne uczestnictwo w społeczeństwie. Przełamanie barier cyfrowych to nie tylko kwestia technologii, ale także poprawy jakości życia, samodzielności i bezpieczeństwa seniorów. Edukacja cyfrowa to inwestycja w przyszłość nas wszystkich.