Runął maszt Playa i Plusa. Cellnex wyjaśnia

W Pietrzykowicach koło Żywca runął potężny maszt telefonii komórkowej. Obiekt należący do firmy Cellnex zapewnia łączność w sieciach Plus i Play. Mieszkańcy narzekają na słabszy zasięg, ale też dziwią się istnieniu tego masztu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Maszt firmy Cellnex runął już kilka dni temu – pierwsze zgłoszenia napłynęły we wtorek 26 listopada. Co jednak ciekawe, od tego czasu właściciel obiektu nie podjął żadnych działań, a o sprawie informowały wyłącznie lokalne media.

Do katastrofy doszło w Pietrzykowicach koło Żywca, w rejonie ul. Wielodroga, blisko trasy S1. Przez długi czas nie zostały o tym powiadomione żadne służby, a ogromną, kilkudziesięciometrową konstrukcją nikt się nie zainteresował.

Ze wstępnych informacji wynika, że mieszkańcy byli pierwszymi, którzy zauważyli przewrócony maszt. Przyczyny, dla których maszt upadł, na razie pozostają nieznane. Przeprowadzenie dokładnego śledztwa oraz ocena stanu technicznego konstrukcji będą kluczowe do ustalenia, co mogło doprowadzić do tego zdarzenia