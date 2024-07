Rosja nowymi Chinami. Blokada informacji dla obywateli

Rosja coraz mocniej naciska na obywateli, by skupili się wyłącznie na lokalnych źródłach informacji. Rząd Rosji wprowadził kolejne restrykcje — donosi brytyjskie ministerstwo obrony.

Rosja nie tylko blokuje VPN, ale też wyrzuca ze sklepów wszystkie aplikacje służące do tego

Na polecenie Roskomnadzoru, rosyjskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego, ze sklepów z aplikacjami znikają programy służące do nawiązywania połączeń VPN. Od marca tego roku regulator ma też prawo blokować transmisje VPN bez uprzedniej zgody sądu. Co warto dodać, to już kolejna tura czystek po podobnych w 2022 i 2023 roku.

Jak informują rosyjskie media, 4 lipca Federalna Służba Bezpieczeństwa wysłała też do rosyjskich operatorów żądanie zaprzestania świadczenia usług VoIP. FSB argumentuje to chęcią ograniczenia liczby przypadków oszustw, ale bardziej prawdopodobne są potrzeby zwiększenia możliwości kontroli obywateli i przedsiębiorstw przez służby.

Działania służb i regulatora są przy tym zgodne z polityką rządu przyjętą w 2019 rowku wraz z ustawą o „suwerennym internecie” i próbą odcięcia krajowej części sieci Internet. W ocenie obserwatorów, wszystkie te działania służyć mają odcięciu rosyjskich obywateli od wpływów zachodnich mediów.

Zobacz: Rosja atakuje. Na celowniku polskie instytucje rządowe

Zobacz: Rosja zaatakowana. Wyciekły ściśle tajne dane

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock - Aynur Mammadov

Źródło tekstu: Puls Biznesu, oprac. wł