Rosja zaatakowana. Wyciekły ściśle tajne dane

W ręce Ukrainy dostało się właśnie 100 GB dokumentów o łącznej wartości 1,5 miliarda dolarów. Wojna w Ukrainie jest bezprecedensowa pod wieloma względami i ten wyciek danych jest jednym z wydarzeń, które mogą przejść do historii.

Sprawę opisał dziennikarz Dymitro Karpenko. Twierdzi on, że skontaktowała się z nim osoby posiadające 100 GB danych z rosyjskiej firmy produkującej sprzęt wojskowy.

To nie sen. Dane pochodzą z firmy Specjalne centrum technologiczne (OOO Специальный технологический центр) z Petersburga. Produkowane są tam między innymi drony, anteny i narzędzia do ataków elektronicznych. Sprzęt ten jest aktualnie używany przez wojska Federacji Rosyjskiej. W pakiecie znalazły się dokumentacje techniczne i produkcyjne 194 produktów, opracowanych i składanych w petersburskim zakładzie, a także patenty i oprogramowanie.

Tajne dane Rosjan w rękach Ukraińców

Przekazanie danych nie było bezinteresowne. Warto wiedzieć, że Rosjanie mogą dostać rekompensatę (pieniężną lub inną) za udostępnianie sekretów wojskowych Federacji Rosyjskiej Ukrainie. Ten program nazywa się „Apostoł płaci pieniędzmi”. Tym razem Rosjanie poprosili o pomoc w opuszczeniu kraju.

Pierwszy kontakt miał miejsce w połowie grudnia. Karpenko poprosił o próbkę danych i przekazał je do weryfikacji. Specjaliści potwierdzili, że są to prawdziwe dokumenty. Dlatego media przypuszczają, że za wyciekiem stoją pracownicy STC.

Jak by nie było, do wymiany doszło 31 grudnia. Ukraina pomogła Rosjanom uciec z Federacji Rosyjskiej i w zamian otrzymała obiecane dane. Podobno można w nich znaleźć nawet informacje o tym, jakimi śrubkami skręcone różne części i przebieg wszystkich cyklów produkcji. Karpenko zdradził, że są tam informacje między innymi o urządzeniach:

Altius;

Apogee;

Barrier;

Scream;

Wołga-SG;

Woodcutter;

Irkhan.

To nie wszystko! Informatorzy wskazują, że rosyjskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe 10-krotnie zawyża ceny produkcji urządzeń. To może wywołać zamieszanie w samym sercu Federacji Rosyjskiej, co jest oczywiście rękę Ukrainie.

Karpenko przewiduje, że niebawem przedstawiciele Ukrainy mogą zorganizować konferencję prasową, podczas której ujawnią kulisy tych działań. Być może razem z uciekinierami z Federacji Rosyjskiej.

Poniżej zamieściłam film, w którym Dymitro Karpenko opowiada o całym wydarzeniu. Jeśli nie znasz rosyjskiego, wystarczy, że przewiniesz film do ok. 18 minuty. Dziennikarz pokazuje tam fragmenty dokumentów z wycieku. Spece od obronności zidentyfikowali tu dokumentację do systemu WRE RB-636 Swiet-KU oraz drona Orłan-1. Na filmie znajduje się też film promocyjny, pokazujący, czym zajmuje się zakład.

Źródło zdjęć: STC

Źródło tekstu: Kanał Wołodymira Zolkina na YouTube