Rosja ogranicza dostęp do Facebooka

Rosyjski regulator telekomunikacyjny Roskomnadzor twierdzi, że częściowo ograniczył dostęp do Facebooka. To podobno z powodu ograniczenia przez firmę Meta oficjalnych kont mediów wspieranych przez Kreml.

Rosja częściowo ogranicza dostęp do Facebooka. Jak informuje Roskomnadzor, tamtejszy regulator telekomunikacyjny, jest to odpowiedź na naruszenie przez firmę Meta rosyjskiego prawa. O co chodzi? Facebook rzekomo ograniczył oficjalne konta czterech mediów wspieranych przez administrację Putina.

Roskomnadzor zażądał wyjaśnień i nakazał firmie Meta usunięcie do czwartku przedsięwziętych kroków. Ponieważ firma Marka Zuckerberga odmówiła, urzędnicy postanowili ograniczyć dostęp do Facebooka, co – jak twierdzi Roskomnadzor – jest zgodne z prawem. Jak podaje rosyjski organ nadzorujący, od października 2020 roku odnotował 23 przypadki takiej cenzury rosyjskich mediów i zasobów internetowych przez Facebooka.

Zakres ograniczeń nie jest jeszcze jasny.

Wczoraj władze rosyjskie nakazały zaprzestanie niezależnego sprawdzania faktów i etykietowania treści publikowanych na Facebooku przez cztery rosyjskie państwowe organizacje medialne. Odmówiliśmy. W rezultacie ogłosili, że ograniczą korzystanie z naszych usług. Rosjanie używają aplikacji Meta do wyrażania siebie i organizowania się do działania. Chcemy, aby nadal wyrażali swoje głosy, dzielili się tym, co się dzieje i organizowali za pośrednictwem Facebooka, Instagrama, WhatsApp i Messengera.

– napisał Nick Clegg, prezes firmy Meta ds. globalnych



Serwisy firmy Meta mają znaczenie również dla władz rosyjskich. Już na kilka tygodni przed inwazją na Ukrainę Rosja próbowała szerzyć propagandę i dezinformację. Według NBC News eksperci spodziewają się, że poziom dezinformacji jeszcze bardzo wzrośnie.

Gdy Rosja zaatakowała w czwartek Ukrainę, Facebook włączył narzędzie "zablokuj profil" w najechanym państwie, chcąc w ten sposób pomóc jego mieszkańcom chronić ich konta. Z kolei zespół ds. bezpieczeństwa Twittera podzielił się kilkoma wskazówkami w języku ukraińskim, jak zapewnić bezpieczeństwo kont.

Źródło zdjęć: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Roskomnadzor, Twitter, engadget