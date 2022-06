Poczta Polska unowocześni swoje placówki

Spółka Poczta Polska Usługi Cyfrowe (Envelo) stworzy dla naszego narodowego operatora pocztowego nowy system IT, z którego będą korzystać placówki Poczty Polskiej.

Poczta Polska zawarła ze spółką Poczta Polska Usługi Cyfrowe (należącą do grupy) umowę, której przedmiotem jest wytworzenie oraz wdrożenie rozwiązania informatycznego wspierającego obsługę procesów sprzedażowych i okołosprzedażowych, realizowanych w placówkach pocztowych, wraz ze świadczeniem usług utrzymania i usług gwarancyjnych.

Poczta Polska konsekwentnie postawiła na informatyzację. Obecnie wytwarzane jest oprogramowanie do obsługi logistyki – system TMS, trwają intensywne prace w zakresie obsługi e-doręczeń, system IT, który usprawni obsługę klientów w placówkach pocztowych jest kolejną istotną inwestycją w cyfryzację procesów. Cyfrowa Poczta to jeden z filarów naszej strategii na lata 2021–2023, łącznie na inwestycje w IT i infrastrukturę zamierzamy przeznaczyć 1,4 mld. zł. To konieczne, aby Poczta była nowoczesną firmą, która będzie skutecznie konkurować na wielu rynkach, na których prowadzi działalność: kurierskim, logistycznym, czy usług finansowych.

– powiedział Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej

Obecnie procesy sprzedażowe realizowane są w placówkach pocztowych przy użyciu wielu systemów, w tym Systemu Poczta 2000, który jest podstawowym narzędziem wspierającym realizację procesów biznesowych. Jednak jest to system rozproszony, dlatego jego działanie w wielu obszarach staje się mało efektywne, a dość długi czas potrzebny na wprowadzanie nowych usług bądź dostosowanie się do potrzeb klientów nie pozwala Poczcie Polskiej na szybką reakcję na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym. Stąd też potrzeba wdrożenia centralnego systemu operacyjnego, co znalazło swoje odzwierciedlenie w strategii Poczty Polskiej.

Informatyzacja usług jest wymogiem naszych czasów, przynosi korzyści zarówno klientom, jak i pracownikom. Nowy system informatyczny do obsługi sprzedaży w placówkach pocztowych jest jednym z najważniejszych projektów IT, który obecnie prowadzimy. Rozwijając ofertę różnorodnych usług pocztowych, bankowych i finansowych dbamy o satysfakcję klientów odwiedzających nasze placówki.

– powiedział Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej

Nowy system umożliwi realizację usług pocztowych, a także zapewni wsparcie sprzedaży towarów handlowych oferowanych w placówkach Poczty Polskiej. Dodatkową korzyścią z jego wdrożenia ma być również uproszczenie i optymalizacja procesów operacyjnych w każdym kanale dystrybucji usług i produktów.

Poczta Polska wytwarza kluczowe oprogramowanie w ramach pocztowego software house, jakim stała się spółka z naszej grupy Poczta Polska Usługi Cyfrowe. To gwarantuje nam integrację cyfrowych kompetencji pozwala na sprawniejsze działanie i optymalizację kosztów rozwiązań informatycznych, które są niezbędne do tego, aby obsługiwać klientów w sposób coraz bardziej nowoczesny.

– powiedział Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej

Nowe oprogramowanie ma pozwolić na zoptymalizowanie i zautomatyzowanie wiele pracochłonnych procesów. Jego wdrażanie ma trwać do końca 2024 roku.

Źródło zdjęć: Fotokon / Shutterstock.com