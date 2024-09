Paczkomaty jak Żabki. Polacy już wiedzą, szok w Europie

Szybka ekspansja InPostu to dla nas nic nowego. W Polsce rosną niczym grzyby po deszczu i już się przyzwyczailiśmy do ich obecności na niemal każdym kroku. Król paczkomatów wystartował właśnie w wielkim wyścigu o miejsca na automaty w Europie.

InPost ma 8000 paczkomatów w Wielkiej Brytanii i 6000 we Francji. Zamierza trzymać poziom i nie dać się wyprzedzić konkurencji. A nie jest to wcale łatwa sprawa. Już w samej Wielkiej Brytanii o miejsca na postawienie automatu rywalizuje ze sobą 6 sieci. Pozyskanie nowych miejsc nie należy do najłatwiejszych, o czym przekonał się na własnej skórze InPost. Postawienie 8 tysięcy urzadzeń zajeło mu całą dekadę. Najtrudniejsze jest przekonanie lokalnych sklepów do postawienia automatu lub ustanowienia punktu odbioru i nadawania przesyłek.

Grupa InPost jednak całkiem nieźle sobie radzi. W przeciągu zaledwie 5 miesięcy, udało jej się zwiększyć liczbę automatów na dziewięciu rynkach o niemal 6 tysięcy i o 3 tysięcy liczbę punktów odbioru. Firma zamierza utrzymać tempo rozbudowy sieci automatycznych schowków. Według danych na koniec sierpnia, InPost posiadał 78 000 punktów out-of-home. Z czego 43 000 to automaty, a 35 000 punkty odbioru poza domem.

Bardzo intensywnie rozwijamy się na wszystkich rynkach europejskich - na koniec II kwartału zwiększyliśmy naszą sieć urządzeń Paczkomat o 29%, a liczba punktów PUDO wzrosła o 17%.

- mówi założyciel i CEO InPostu, Rafał Brzoska.

W Polsce sieć InPost obejmuje blisko 24 000 urządzeń. Ale miejsca w Europie jeszcze są i jest o co walczyć. A gra jest warta świeczki - kto zdobędzie prawa do postawienia paczkomatów w kluczowych lokalizacjach, do tego praktycznie będzie należał rynek.

Oczywiście, najlepsze będą szybko znikały, ponieważ lokalizacja jest jednym z kluczowych elementów ROI.

- twierdzi wiceprezes Last Mile Experts, Mirek Gral.

Zobacz: Paczkomaty zmuszą cię do noszenia smartfonu. Proces już ruszył

Zobacz: Paczkomat wyklęty z kablem odpiętym. W roli głównej wkurzony sąsiad i karteczka

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: InPost, Rzeczpospolita