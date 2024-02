Orange nie pozostawia złudzeń. Wymiana telefonów od września

Orange zapowiada kolejne etapy wygaszenia sieci 3G. Po majowych wyłączeniach operator planuje już następne, we wrześniu.

Tydzień temu Orange przypomniał, że w maju z zasięgiem 3G w pomarańczowej sieci pożegnają się mieszkańcy okolic Słupska i Koszalina. Dziś operator donosi o planach przyspieszenia wygaszania starego standardu.

We wrześniu 2024 r. Orange zacznie wyłączanie 3G w okolicach Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. Niestety, szczegóły nie są jeszcze znane – operator ma podać dokładniejszy harmonogram bliżej wskazanego terminu.

Koniec pomarańczowego 3G w 2025 roku

Orange zapowiada wyłączenia 3G już od blisko dwóch lat. Z refarmingiem ruszył we wrześniu 2023 r., gdy z trzecią generacją pożegnali się mieszkańcy okolic Piły i Sieradza.

Drugi etap rusza 6 maja 2024 roku – wtedy sieć 3G przestanie być dostępna w Słupsku i Koszalinie oraz okalających te miasta powiatach.

Po wrześniowych wyłączeniach w okolicach Bydgoszczy, Torunia i Włocławka należy spodziewać się dalszego przyspieszenia tego procesu. Orange niezmiennie zapowiada, że wygasi 3G w całej Polsce do końca 2025 r. Operacja będzie więc najintensywniej realizowana pod koniec bieżącego roku oraz w całym 2025 r.

Dzięki uwolnionym częstotliwościom Orange będzie mógł zwiększyć zasięg i pojemność sieci LTE. Chodzi przede wszystkim o pasmo 900 MHz, które co prawda nie zapewni dużych szybkości podczas pobierania, ale poprawi ogólną dostępność LTE, dostarczając tę technologię na większym terenie. Refarming tego pasma zapewnia też wyższą efektywność pasmową – w 900 MHz w 4G można przesłać dwa razy więcej danych niż w 3G. Dodatkowe pasmo zmniejszy także problem przeciążeń w sieci LTE i poprawi jakość rozmów głosowych.

Wyłączenie 3G – jak się przygotować?

Wygaszanie 3G niesie ze sobą jednak pewne problemy. Rozmowy telefoniczne realizowane będą głównie w technologii VoLTE, a w miejscach bez zasięgu 4G – w 2G. W tym pierwszym przypadku poprawi cię co prawda jakość połączeń, ale do wykorzystania tej technologii niezbędny jest obsługujący ją telefon. Choć większość nowych smartfonów radzi sobie z tym bez problemu, nie oznacza to, że z VoLTE będzie można skorzystać w sieci Orange.

Jak się o tym przekonać? Orange namawia, by to sprawdzić, wysyłając bezpłatny SMS o treści KARTA na numer 80233, a w odpowiedzi klient otrzyma informację, czy jego karta SIM i telefon są przygotowane na 4G i VoLTE.

Z usługi mogą skorzystać użytkownicy sieci Orange oraz nju mobile, natomiast klienci korzystający z Orange Flex powinni sprawdzić kartę i telefon za pomocą dostępnego w aplikacji czatu.

Dla części klientów brak wsparcia dla VoLTE czy wręcz posiadanie starszego modelu tylko z 3G będzie oznaczało konieczność kupienia nowego telefonu.

