Orange i Huawei z nowym rekordem szybkości światłowodu

Orange oraz firma Huawei ustanowiły nowy rekord szybkości światłowodu, osiągając 157 Tb/s na dystansie 120 km. Testy przeprowadzono w pomarańczowej sieci w południowo-wschodniej Francji.

W czerwcu 2022 roku firma Huawei wypuściła pierwsze w branży ultraszerokopasmowe rozwiązanie Super C + Super L, które jest w stanie zapewnić 12 THz widma przez światłowód przy użyciu pasma C (dla konwencjonalnych długości fal) i pasma L (dla długich fal). W testach przeprowadzonych wspólnie z Orange całkowita przepustowość została rozszerzona do 18 THz przy użyciu własnych technologii dla pasma S (dla krótkich długości fal). Łącznie wykorzystano 240 długości fal, aby zapewnić łączną przepustowość na poziomie 157 Tbit/s. Wykorzystano przy tym zaawansowany algorytm modulacji kształtowania konstelacji wysokiego rzędu firmy Huawei.

Podczas gdy zapotrzebowanie na ruch mocno wzrasta każdego roku, wydajność widmowa, taka jak ilość przesyłanych informacji dla danego widma, wydaje się poprawiać w znacznie mniejszym zakresie. Może to doprowadzić do nasycenia istniejących sieci szkieletowych. Nowa technologia pozwala zwiększyć przepustowość już wdrożonych systemów światłowodowych, bez konieczności inwestowania w prowadzenie nowych światłowodów.

W obliczu ciągłego wzrostu zapotrzebowania na ruch, uzyskanie większego widma, a tym samym większej wartości z naszych istniejących aktywów, ma kluczowe znaczenie. Jest to tym ważniejsze, że wydajność widmowa takich optycznych systemów osiąga teoretyczną granicę. Testy dowodzą, że nasza infrastruktura światłowodowa jest w stanie zaoferować o 50% więcej widma, a tym samym skutecznie zająć się jednym z naszych kluczowych tematów: doświadczeniem i łącznością naszych klientów.

– powiedział Gilles Bourdon, wiceprezes ds. sieci przewodowych i infrastruktury, Orange Innovation

Huawei od dawna angażuje się w strategiczne inwestycje, badania i przełomy technologiczne w dziedzinie komunikacji optycznej, co ilustruje doskonałość naszych zespołów badawczych ds. w Paryżu. Cieszymy się, że możemy współpracować z operatorem tak innowacyjnym jak Orange, aby wspólnie przyczynić się do stworzenia sieci przyszłości.

– dodał Richard Jin, President for Optical Business Product Line, Huawei

