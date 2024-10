Nowy salon Apple. Na start okazje, iPhone’y o kilka stów tańsze

Fani Apple z Poznania i okolic zyskają dobrą okazję na kupno tańszych urządzeń marki, w tym iPhone’ów, iPadów i MacBooków. Już 25 października nastąpi otwarcie nowego salonu iSpot o statusie Apple Premium Partner.

Jako Apple Premium Partner działają partnerzy spełniający najwyższe kryteria marki Apple. Salon iSpot Apple Premium Partner w Starym Browarze będzie drugim takim punktem na mapie Poznania. Dla klientów oznaczać to ma między innymi większą, nowoczesną przestrzeń, lokalny Autoryzowany Serwis Apple, konfigurację urządzeń, dostęp do warsztatów i szkoleń, a także dogodny układ pozwalający na swobodne przemieszczanie się dla osób o ograniczonej mobilności. Co ważne, na otwarcie nowego iSpotu przygotowano liczne promocje.

Kupisz taniej najlepszy sprzęt Apple

Z okazji otwarcia najnowszego salonu iSpot Apple Premium Partner w Starym Browarze w Poznaniu, na odwiedzających w dniach 25-26 października czekają promocje.

Apple iPhone

iPhone 15 128 GB – cena promocyjna: 2799 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3499 zł, regularna cena: 3499 zł);

– cena promocyjna: (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3499 zł, regularna cena: 3499 zł); iPhone 14 128 GB – cena promocyjna: 2299 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2899 zł, regularna cena: 2899 zł);

– cena promocyjna: (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2899 zł, regularna cena: 2899 zł); iPhone 13 128 GB – cena promocyjna: 1999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2499 zł, regularna cena: 2499 zł);

– cena promocyjna: (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2499 zł, regularna cena: 2499 zł); iPhone 14 128 GB – cena promocyjna: 2299 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2899 zł, regularna cena: 2899 zł);

(najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2899 zł, regularna cena: 2899 zł); iPhone 13 128 GB – cena promocyjna: 1999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2499 zł, regularna cena: 2499 zł).

Apple AirPods

AirPods Max – cena promocyjna: 1999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2499 zł, regularna cena: 2499 zł);

– cena promocyjna: (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2499 zł, regularna cena: 2499 zł); AirPods Pro (2. generacji) – cena promocyjna: 759 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1199 zł, regularna cena: 1199 zł);

(2. generacji) – cena promocyjna: (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1199 zł, regularna cena: 1199 zł); AirPods 4 z ANC – cena promocyjna: 599 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 899 zł, regularna cena: 899 zł);

– cena promocyjna: (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 899 zł, regularna cena: 899 zł); AirPods 4 – cena promocyjna: 499 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 649 zł, regularna cena: 649 zł).

Apple Mac

MacBook Air 13" z czipem M1 8-core CPU, 7-core GPU, 256 GB SSD – cena promocyjna: 3299 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3799 zł, regularna cena: 3999 zł);

z czipem M1 8-core CPU, 7-core GPU, 256 GB SSD – cena promocyjna: (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3799 zł, regularna cena: 3999 zł); MacBook Air 13” z czipem M2 8-core CPU, 8-core GPU, 256 GB SSD – cena promocyjna: 3999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4799 zł, regularna cena: 4999 zł);

z czipem M2 8-core CPU, 8-core GPU, 256 GB SSD – cena promocyjna: (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4799 zł, regularna cena: 4999 zł); MacBook Air 15” z czipem M3 8-core CPU, 8-core GPU, 256 GB SSD – cena promocyjna: 5999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 6699 zł, regularna cena: 6999 zł).

Apple iPad

iPad 10.9" (10. generacji) Wi-Fi 64 GB – cena promocyjna: 1399 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1799 zł, regularna cena: 1799 zł);

(10. generacji) Wi-Fi 64 GB – cena promocyjna: (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1799 zł, regularna cena: 1799 zł); iPad Air 11" M2 Wi-Fi 128GB – cena promocyjna: 2399 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2999 zł, regularna cena: 2999 zł);

M2 Wi-Fi 128GB – cena promocyjna: (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2999 zł, regularna cena: 2999 zł); iPad Pro 11" M4 Wi-Fi 256GB – cena promocyjna: 4399 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5299 zł, regularna cena: 5299 zł);

M4 Wi-Fi 256GB – cena promocyjna: (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5299 zł, regularna cena: 5299 zł); iPad Pro 11" M4 Wi-Fi + Cellular 256GB – cena promocyjna: 5299 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 6299 zł, regularna cena: 6299 zł).

Z zapowiedzi wynika, że to tylko część okazji, które czekają na klientów w salonie iSpot Apple Premium Partner Stary Browar w Poznaniu podczas otwarcia. Pełna pula promocji na start działalności nowego salonu zostanie ujawniona w piątek, 25 października. Otwarcie zaplanowano na godzinę 09:00.

Zobacz: Fani Apple czekali na to od dawna. Ważna zmiana w kontach iCloud

Zobacz: Polski rząd apeluje do Apple. Domaga się uruchomienia konkretnej funkcji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: iSpot