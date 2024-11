Nokia i Islalink biją rekordy szybkości na podmorskim kablu

Firmy Nokia i Islalink ogłosiły osiągnięcie nowego rekordu przepustowości na podmorskim kablu IONIAN, łączącym Włochy i Grecję. Podczas testów technologii PSE-6s udało się przesłać dane z szybkością 800 Gb/s na odcinku 330 km bez regeneracji sygnału.

To osiągnięcie stanowi kamień milowy w rozwoju technologii transmisji danych i otwiera nowe możliwości dla użytkowników sieci IONIAN, w tym gigantów technologicznych, którzy wymagają ultraszybkiego i niezawodnego połączenia między swoimi centrami danych. Kluczem do sukcesu jest szósta generacja Photonic Service Engine (PSE-6s) firmy Nokia, która zapewnia nie tylko wysoką wydajność, ale także o 60% mniejsze zużycie energii na bit w porównaniu do poprzednich generacji. To istotny krok w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju infrastruktury sieciowej.

Sieć IONIAN, uruchomiona przez Islalink, to nowoczesny system podmorski, który ma zapewniać niezawodne i przyszłościowe połączenie światłowodowe między Włochami a Grecją. Składa się z podmorskiego kabla oraz dwóch naziemnych pierścieni, które zapewniają redundancję i łączą główne miasta w obu krajach: Mediolan i Rzym we Włoszech oraz Ateny i Saloniki w Grecji.

Ten udany test dowodzi, że sieć IONIAN, zasilana przez układy PSE-6s firmy Nokia, jest gotowa wspierać przyszłą generację usług cyfrowych o wysokiej prędkości. Nasi klienci, w tym giganci technologiczni, skorzystają z bezprecedensowej pojemności, niezawodności i efektywności, co dodatkowo wzmocni pozycję Islalink jako kluczowego gracza na międzynarodowym rynku światłowodowym.

– powiedziała Esther Garcés, CEO Islalink

Rekordowy zasięg pojemności dla transmisji bez powtórzeń stanowi cenny krok naprzód w technologii optycznej. Układ PSE-6s firmy Nokia został zaprojektowany, aby zapewnić szybkie, energooszczędne połączenie na długich, niepowtarzalnych łączach, takich jak podwodny kabel IONIAN. Dostarczanie takich możliwości umożliwia Islalink realizację innowacyjnych usług, które otwierają nowe możliwości dla ich klientów we Włoszech, Grecji i Hiszpanii.

– dodał Matthieu Bourguignon, starszy wiceprezes i szef działu infrastruktury sieciowej w Nokii

Nowe możliwości otwierają się nie tylko dla Włoch i Grecji, ale również dla Hiszpanii, która też korzysta z infrastruktury Islalink. Dzięki innowacyjnym usługom opartym na technologii PSE-6s, klienci Islalink zyskają dostęp do nowych możliwości rozwoju i współpracy międzynarodowej.

