Niemcy pozbywają się urządzeń Huawei

Niemcy chcą zmniejszyć rolę Huawei w sieci bezprzewodowej 5G. Planują pozbyć się urządzeń tej marki. Tłumaczą to kwestiami bezpieczeństwa i próbą uniezależnienia się od chińskich dostawców.

Chińskie urządzenia mają zniknąć

Według informacji niemieckiego dziennika Sueddetsche Zeitung, tamtejszy rząd podpisał porozumienie z dostawcami internetu, w ramach którego w ciągu kilku najbliższych lat z sieci dostarczajacej internet 5G mają zniknąć urządzenia chińskich firm, w tym Huawei. Wszystko w związku z zapewnieniem cyfrowego bezpieczeństwa Niemiec.

Według porozumienia niemieckiego rządu z firmami Vodafone, Deutsche Telekom i Telefonica Deutschland, urządzenia Huawei mają zniknąć z najważniejszych elementów sieci internetowej do 2026 roku. Więcej czasu niemieccy dostawcy mają na usunięcie anten i urządzeń przesyłowych. Te mają przestać wspierać sieć 5G do 2029 roku.

Rząd działa w celu zapewnienia cyfrowego bezpieczeństwa kraju. Celem tych decyzji jest uniezależnienie się od chińskich dostawców.

- komentował decyzję przedstawiciel rządu w Berlinie.

Niemcy lubią urządzenia Huawei

Co ciekawe, niemieccy dostawcy internetu wcale nie palili się do pozbywania się urządzeń Huawei. Jest to długi i kosztowny proces, którego nie chcieli rozpoczynać bez finansowego wsparcia rządu. Podobna sytuacja miała miejsce w USA. Tamtejsze "telekomy" uzgodniły w maju tego roku rządowe wsparcie pokrywające 40% kosztów zmiany urządzeń pochodzących od chińskich dostawców.

