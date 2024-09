Motorola rusza w Polskę. Będą nagrody i najnowsze smartfony

Motorola po raz pierwszy organizuje w Polsce Roadshow – mobilną strefę marki, która odwiedzi największe galerie handlowe w całym kraju. Może to być doskonała okazja, aby poznać najnowsze smartfony i akcesoria Motoroli, wziąć udział w konkursach z nagrodami i przekonać się, co ta marka ma do zaoferowania.

Motorola Roadshow to wydarzenie ze strefą marki, która w kolejnych tygodniach będzie wędrować pomiędzy największymi i najpopularniejszymi galeriami handlowymi w całej Polsce. Już jutro, 26 września 2024 roku, strefa zawita do Galerii Krakowskiej, by na kolejnych etapach udać się między innymi do Galerii Rzeszów, Wroclavii czy łódzkiej Manufaktury. Tegoroczny Roadshow zakończy się na początku grudnia w Gdyni.

Kolejne etapy Motorola Roadshow przedstawiają się następująco:

26-28 września, Galeria Krakowska, Kraków,

3-5 października, Galeria Rzeszów, Rzeszów,

10-12 października, Galeria Wroclavia, Wrocław,

17-19 października, Manufaktura, Łódź,

24-26 października, Złote Tarasy, Warszawa,

7-9 listopada, Galeria Katowicka, Katowice,

14-16 listopada, Galeria Echo, Kielce,

21-23 listopada, Zielone Arkady, Bydgoszcz,

28 listopada – 2 grudnia, Galeria Riviera, Gdynia.

Co czeka na odwiedzających?

W każdym mieście strefa będzie dostępna przez kilka dni. Goście będą mogli:

zapoznać się z najnowszymi smartfonami i akcesoriami Motoroli,

sprawdzić ich możliwości i funkcje,

zadać pytania przedstawicielom marki,

wziąć udział w aktywnościach z nagrodami,

wydrukować pamiątkowe zdjęcie zrobione smartfonem Motorola Edge 50 Neo (nasz test),

(nasz test), wyłowić gadżet ze specjalnego automatu.

Dodatkowo, w wybranych galeriach, na odwiedzających będą czekać specjalne atrakcje przygotowane przez partnerów handlowych Motoroli.

Zobacz: Motorola ThinkPhone 2025 już na horyzoncie. Znamy szczegóły

Zobacz: Motorola Razr 50s, trzeci model z serii? Zagadka rozwiązana

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Motorola