Microsoft z kolejną awarią. Podał przyczynę

Tym razem przez około 10 godzin użytkownicy mieli problem z dostępem do poczty w Outlooku. Nie działała także popularna gra Minecraft.

Według przeprowadzonego przez firmę dochodzenia, awaria wystąpiła na skutek cyberataku, którego nie zdołały zatrzymać systemy ochronne firmy. Nie zdołały ponieważ wystapił w nich błąd techniczny.

- mówi oświadczenie Microsoftu.

Problemy techniczne Microsoft Azure rozpoczęły się wczoraj po południu polskiego czasu. O 16 Microsoft przeprosił za nie na platformie X, zapewniając jednocześnie, że pracuje nad ich rozwiązaniem.

We're sorry to hear you're running into issues with our services. Our experts are currently investigating the situation in order to resolve it as soon as possible. You can find updates here: https://t.co/w2r5lZVNSQ. We sincerely apologize for the inconvenience.