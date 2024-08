Mennica przetwarza elektrośmieci. Odzyska setki kilogramów złota

Mennica Królewska zabrała się za przetwarzanie elektrośmieci. Odzyskuje z nich złoto i inne cenne materiały.

Mennica Królewska od tysiąca lat produkuje brytyjskie monety. Uruchomiła też zakład przetwarzania elektrośmieci na swoim terenie w Walii. Na pierwszy ogień poszło złoto, którego jest zaskakująco dużo na starych płytkach drukowanych. Kruszec będzie używany do produkcji biżuterii i bicia monet okolicznościowych.

Górnictwo miejskie

Elektrośmieci są najpierw ogrzewane, by można było usunąć z nich komponenty elektroniczne. Następnie płytki, cewki, kondensatory, tranzystory i złącza są krojone na kawałki, przesiewane i sortowane. To, co zawiera złoto, trafia do działu chemicznego w zakładzie. Tam materiał jest zanurzany w substancji wychwytującej złoto. Po odfiltrowaniu odczynnika zostaje złoty proszek. Można go następnie stopić i ponownie wykorzystać.

Chemia używana w tradycyjnym procesie odzyskiwania jest niestety jednorazowa i szkodliwa, a proces pochłania mnóstwo energii. Po wykorzystaniu odczynniki są palone w specjalistycznych piecach. Ale nie w Mennicy Królewskiej! Tu proces odbywa się w temperaturze pokojowej, używane związki chemiczne nadają się do ponownego wykorzystania i całość jest relatywnie tania.

Zakład Mennicy Królewskiej ma przetwarzać 4 tysiące ton odpadów rocznie. Z tego uda się odzyskać około 450 kg złota. Szefowa działu zrównoważonego rozwoju Mennicy Królewskiej porównała ten proces do górnictwa miejskiego. Mennica Królewska szuka też zastosowania dla pozostałych materiałów, które zbiera z układów elektronicznych. Jest tam cyna, stal, aluminium czy miedź. Trwają też badania w zakresie wykorzystania zmielonych płytek PCB przez branżę budowlaną. Warto dodać, że Mennica Królewska odzyskuje też srebro ze zdjęć rentgenowskich na kliszy i otworzyła niedawno sekcję jubilerską.

Góry elektrośmieci rosną

Stare telefony, komputery, telewizory i inne elektroniczne odpady to duży problem. ONZ twierdzi, że w 2022 roku wyrzuciliśmy 62 miliony ton elektroniki. Do 2030 roku produkcja elektrośmieci wzrośnie jeszcze o jedną trzecią, mimo wielu starań, by ten trend zahamować.

Dzięki działaniom Mennicy Królewskiej elektrośmieci produkowane przez Brytyjczyków nie opuszczają kraju. W tym zużyta elektronika z Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, na co Mennica Królewska ma już kontrakt. Co więcej, jest to kolejne źródło dochodu dla przedsiębiorstwa rządowego i miejsca pracy dla obywateli. Dywersyfikacja jest bardzo potrzebna, bo Brytyjczycy coraz mniej korzystają z gotówki i spada zapotrzebowanie na monety.

