Wyciągają mnóstwo złota ze śmieci. Wystarczył im odpowiedni materiał

Koreański zespół naukowców opracował technologię umożliwiającą selektywne odzyskiwanie złota o wysokiej czystości z urządzeń elektrycznych i odpadów elektronicznych. Do tego celu wykorzystano materiał tekstylny.

Włóknisty adsorbent radykalnie skraca proces odzyskiwania złota i zmniejsza jego koszty. Sam materiał tekstylny może być wytwarzany masowo i wielokrotnie poddawany recyklingowi. O nowym materiale informuje portal Naukawpolsce.pl powołując się na “Chemical Engineering Journal”.

Tekstylia, nie granulki

Główna zmiana w podejściu do odzyskiwania złota ze śmieci polega na zastosowaniu nowej technologii. Do tej pory przy takich procesach używano adsorbentów w formie granulatu. Niestety ciężko było je ponownie odzyskać, co mogło prowadzić do ponownego zanieczyszczenia środowiska. Materiały włókniste są pod tym względem dużo łatwiejsze do kształtowania i wykorzystania.

Badacze z Korei Południowej chemicznie unieruchomili cząsteczki zasadowe na powierzchni włókien poliakrylonitrylowych (PANF), aby poprawić zarówno wydajność odzyskiwania złota molekularnego, jak i stabilność strukturalną. Włókno polimerowe zawierające aminę ma znacznie większą powierzchnię, co może poprawić nawet o 2,5 raza skuteczność adsorpcji jonów złota (Au) w odpadach w porównaniu z wcześniej opracowanym przez zespół granulatem (z 576 mg/g do 1462 mg/g).

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że można odzyskać praktycznie same jony złota. Czystość uzyskanego metalu przekracza 99,9 proc. nawet w obecności 14 innych jonów metali współistniejących w roztworze. Co więcej, stopień odzysku złota utrzymywał się na poziomie 91proc. nawet po 10 użyciach adsorbentu – donosi portal Naukawpolsce.pl

Docelowo badacze z Korei chcą zwiększyć zakres kolejnych badań o możliwość odzyskiwania także innych metali. Z kolei specjaliści oczekują, że globalny rynek gospodarki o obiegu zamkniętym wzrośnie w najbliższym czasie ponad dwukrotnie - z około 338 miliardów dolarów w 2022 r. do około 712 miliardów dolarów w 2026 r.

