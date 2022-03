Rosjan opętało, McDonald's w tle

We wtorek sieć McDonald's w ramach pogłębiających się sankcji gospodarczych zamknęła wszystkie restauracje na terenie Rosji. Pracownicy wprawdzie wciąż otrzymywać będą należne wynagrodzenie, ale zakup posiłku staje się niemożliwy.

Naród zareagował natychmiast. Ludzie ustawili się w kilometrowych kolejkach, by zjeść ostatniego burgera. Wsród nich pojawili się jednak i tacy, którzy eksodus restauracji postanowili wykorzystać w celach zarobkowych.

W lokalnych serwisach aukcyjnych jak Molotok, tam, gdzie kiedyś pojawiały się konsole czy karty graficzne, scalperzy zaczęli oferować najrozmaitsze zdobycze z McDonald's. Począwszy od artykułów długoterminowych pokroju sosów, poprzez klasyczne zestawy, a skończywszy na typowych pamiątkach jak kubki po napojach.

McDonald’s food appears to have become a black market commodity in Russia. Despite the fact that some McDonald’s stores are still operational pic.twitter.com/zClfRSFPXv