Operatorzy wyłączą 3G. Od września pozostanie tylko VoLTE

Chociaż w Polsce proces wyłączenia sieci 3G jeszcze potrwa, to w innych krajach operacja przebiega znacznie szybciej. W Australii stara technologia odejdzie do historii już tego lata.

Australijski Urząd ds. Komunikacji i Mediów (ACMA) poinformował, że w drugiej połowie roku w całym kraju zostanie wyłączona sieć 3G. Zamiast tego do prowadzenia rozmów telefonicznych wykorzystywana będzie technologia VoLTE, bazująca na 4G.

Z australijskich operatorów jeden, TPG Telecom (Vodafone), już pożegnał się z 3G. Urząd poinformował, że kolejni operatorzy również zadeklarowali koniec wykorzystania tej technologii. Telstra dezaktywuje swoją sieć 3G do 31 sierpnia 2024 r., również podobny termin wskazał Optus.

Całkowite odcięcie się od 3G oznacza, że wielu Australijczyków będzie musiało wymienić telefony na nowsze, pozwalające na prowadzenie rozmów przez VoLTE. Wśród nich są też urządzenia, które zapewniają łączność 4G, ale nie pozwalają skorzystać z połączeń VoLTE. Zamknięcie starego standardu wymusi także zmianę sprzętu innego rodzaju, w tym terminali płatniczych, alarmów medycznych czy urządzeń IoT.

Australijskie władze uruchomiły oficjalny program bezpłatnego recyklingu starych telefonów komórkowych, które przestaną działać po wyłączeniu 3G.

Wyłączenie 3G w Polsce

W Polsce wyłączenie 3G będzie przebiegać łagodniej. Jako pierwszy, już w 2023 r. świadczenie usług 3G zakończył T-Mobile, jednak pozostali operatorzy dają sobie na to więcej czasu. W Orange trwają już wyłączenia w wybranych regionach, a cały proces ma się zakończyć w 2025 r. Nadajniki 3G wyłącza także Plus, a cała operacja ma się zakończyć do 2027 roku. Play nie sprecyzował jeszcze swoich planów na wyłączenie 3G, ale wiadomo, że także ten operator dokona tego w ciągu najbliższych kilku lat.

