iPhone 14 z opóźnieniem? Winna wizyta Nancy Pelosi w Tajpej

Okazuje się, że na ostatniej prostej plany terminowego wydania iPhone'a 14 może pokrzyżować kontrowersyjna wizyta Nancy Pelosi w Tajpej. Apple już teraz interweniuje.

Do debiutu serii iPhone 14 został właściwie miesiąc, ale to nie znaczy, że ostatnia prosta jest usłana różami. Okazuje się, że plany Apple'owi i jego podwykonawcom pokrzyżować może wizyta Nancy Pelosi w Tajpej, gdzie spotkała się z lokalnymi władzami.

Reakcja Chin nikogo nie dziwi. Stosunki między Chińską Republiką Ludową i Republiką Chińską to relikt wojny domowej, którą wygrali ci pierwsi. Ostatnim bastionem nacjonalistów stała się wyspa Tajwan i kilka innych wysepek niedaleko. Jasne było, że Chiny nie zostawią tego bez odpowiedzi.

Sankcje Chin nie bez wplywu na iPhone'a

Pekin nałożył bardzo poważne sankcje na handel z wyspą. To o tyle ciężkie dla Tajpej, że handel z Chinami kontynentalnymi Hongkongiem to 40% tamtejszej gospodarki. Wisienką na torcie jest to, że nawet sprzęt, który może być importowany nie może być już podpisany Made in Taiwan albo Made in Republic of China. Musi być maksymalnie Taiwan, China albo Chinese Taipei.

W przeciwnym razie za każde jedno niezastosowanie się grozi grzywna w wysokości 4000 juanów (około 2735 złotych), a w najgorszym razie - odrzucenie danego egzemplarza. Nowe prawo dotyczy też dokumentów przewozowych.

To można oznaczać opóźnienie iPhone'a 14. Apple już teraz zażądał od swoich wykonawców, by natychmiast zastosowali się do polecenia chińskich władz. Jest to o tyle problematyczne, że prawo Tajpej wymaga właśnie wpisania miejsca wytworzenia. Hipotetycznie mogłoby przejść Taiwan, China skoro również władze w Tajpej uznają się za prawdziwe Chiny.

Apple zamierza jednak być pewnym. Dlatego według analityka Ming-chi Kuo Apple chce zastąpić fabryki na Tajwanie fabrykami w Indiach. To właśnie ten kraj może okazać się zaskakującym beneficjentem tej sytuacji.

