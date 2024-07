Huawei w ataku. Szykuje się głośna batalia sądowa

Huawei pozwał tajwański MediaTek za naruszenie własności intelektualnej. Konkretne roszczenia nie są wprawdzie znane, ale sama sprawa nie zaskakuje.

MediaTek to jeden z największych dostawców procesorów do smartfonów i drobnej elektroniki na świecie, a jeśli wierzyć w raport Counterpoint Research za I kwartał 2024 r, to nawet największy. Przedsiębiorstwo miało wyprzedzić wówczas Qualcomm i Apple, by stać się jednogłośnym liderem.

Do największych klientów MediaTek należą Samsung, Oppo, Vivo czy Xiaomi, a nawet Amazon. Teraz jednak firma staje w obliczu poważnego wyzwania.

W chińskim sądzie rejonowym pozew przeciwko MediaTek złożył Huawei - donosi serwis Nikkei Asia. Dokładna treść roszczenia nie jest niestety znana, ale wiemy ogólnie, że chodzi o zarzut naruszenia własności intelektualnej, co potwierdziła Tajwańska Giełda Papierów Wartościowych.

Źródło zauważa, że Huawei szuka obecnie sposobu, jak wzmocnić swój budżet na badania i rozwój. Coraz bardziej rygorystyczne amerykańskie sankcje mają ograniczać przychody ze sprzedaży poza Chinami, więc patenty to naturalny kierunek, czytamy.

Tych spółka z Shenzhen ma w swym portfolio bagatela 140 tys., co przy ponad 200 długoterminowych umowach licencyjnych już w 2022 r. zaowocowało ponoć zyskiem na poziomie 560 mln dol. - a Huawei nie zwalnia tempa i chce IP monetyzować jeszcze bardziej niż dotychczas.

Zauważmy też, nie jest to bynajmniej pierwszy raz, gdy Huawei walcząc o swoje prawa patentowe, zwraca się do sądu. W 2014 r. pozwał T-Mobile, w 2016 r. Samsunga, w 2020 r. Verizon, a ostatnio Amazon oraz Netgear.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock

Źródło tekstu: Nikkei Asia, oprac. własne