Białoruś. Koniec blokady informacyjnej na granicy

Telekomunikacja to nie tylko telefony komórkowe. To też prawidłowy przesył informacji poprzez radio czy telewizję. Wygląda na to, że stan ten zostanie przywrócony przy białoruskiej granicy Polski.

Telekomunikacja to, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, nadawanie, odbiór lub transmisja informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną. Definicja ta obejmuje telefonię komórkową, ale również radio i telewizję.

Prawidłowy przesył informacji przez media telekomunikacyjne nie jest obecnie domeną całej Polski. Ma to związek z wydarzeniami przy granicy oddzielającej Polskę od Białorusi. Od 2 września tego roku obowiązuje tam stan wyjątkowy, wprowadzony rozporządzeniem przez prezydenta Andrzeja Dudę. Na jego mocy dziennikarze nie mogą pracować w pasie przygranicznym, a więc nie mogą informować społeczeństwa o tym, co się tam dzieje.

Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, ten stan rzeczy może się wkrótce zmienić, ale nie dlatego, że z końcem tego miesiąca stan wyjątkowy przestanie obowiązywać. Zgodnie ze znowelizowaną w ubiegłym tygodniu ustawą o ochronie granicy państwowej, lokalni komendanci Straży Granicznej otrzymają możliwość wydawania zezwoleń lub zakazów wjazdu do strefy przygranicznej. Nie wiadomo jeszcze, jak to będzie dokładnie wyglądać, ale rzeczniczka SG Anna Michalska wspomniała w rozmowie z Radiem Plus, że może to być na przykład wydanie 20-30 tymczasowych przepustek dla dziennikarzy.

To jednak tylko szacunki, a na konkrety przyjdzie czas, gdy nowe przepisy zaczną obowiązywać. Wtedy również się okaże, czy dostęp do strefy przygranicznej będą mieli wszyscy dziennikarze, czy tylko ci pracujący w dużych, ogólnopolskich redakcjach. O tych ostatnich wspominał w ostatni weekend Mariusz Kamiński, szef MSWiA, natomiast premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek 19 listopada, że rząd rozważa utworzenie niedaleko granicy z Białorusią ośrodka dla dziennikarzy, w którym mieliby oni szybszy dostęp do informacji oraz osób mieszkających w pasie przygranicznym.

Obecnie w okolicach newralgicznej strefy przygranicznej pracują przedstawiciele około 170 redakcji.

Źródło zdjęć: Jakob Owens / Unsplash

Źródło tekstu: Wirtualnemedia.pl