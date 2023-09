Apple iPhone 15 – już tylko godziny dzielą nas od premiery

Już mniej niż 24 godziny dzielą nas od jednego z najważniejszych wydarzeń roku – wrześniowej edycji Apple Event, podczas której swoją premierę będą miały telefony z serii iPhone 15.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, wydarzenie Apple Event odbędzie się 12 września i ruszy o godzinie 19:00 naszego czasu. Zostały więc już tylko godziny do premiery na swój sposób przełomowej serii telefonów Apple.

Według nieoficjalnych, ale silnie umocowanych doniesień, podczas premiery, która przebiegać będzie pod hasłem „Wonderlust”, Apple pokaże cztery nowe modele: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max. Ten ostatni model pojawiał się także w przeciekach jako iPhone 15 Ultra.

Na tym się jednak nie skończy, bo w zapowiedziach wymieniana jest także nowa seria zegarków Apple Watch 9 oraz Apple Watch Ultra 2.

Premierę będzie można śledzić poprzez stronę Apple.com, a także na YouTube.

Cóż jest takiego przełomowego w nowej serii? Poza oczywistymi usprawnieniami dotyczącymi wzornictwa (mniejsze ramki ekranów) i materiałów obudowy (boczne ramki obudowy z tytanu), mocy telefonów (układy A17 Bionic 3 nm) i możliwości aparatów (peryskopowy zoom) piętnasta generacja iPhone’ów po raz pierwszy zadebiutuje ze złączem USB-C zamiast Lightning, co jest efektem nowego prawa unijnego. Modele iPhone 15 i 15 Plus będą korzystać ze standardu USB 2.0 o przepustowości do 480 Mbps, gdy wersje Pro i Pro Max (Ultra) mają już zapewnić zgodność z USB 3.2 i prędkościami 20 Gbps.

Projektanci iPhone’ów 15 zrezygnowali ze sprzętowego przełącznika włączania i wyłączania dźwięków, który zostanie zastąpiony konfigurowanym przyciskiem akcji. We wszystkich modelach powinniśmy za to zobaczyć wyspę Dynamic Island z szybkimi powiadomieniami.

Usprawnienia w nowej serii, zwłaszcza wykorzystanie tytanu do wykonania obudowy, mogą pociągnąć za sobą też najmniej lubianą zmianę – jeszcze wyższe ceny. Czy tak się stanie, dowiemy się 12 września o godzinie 19.00.

