Vectra ma elastyczną ofertę na Internet. Płacisz wtedy, gdy korzystasz

Vectra zaprezentowała nową, elastyczną ofertę Internetu światłowodowego, skierowaną do osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad domowym budżetem i korzystać z sieci wyłącznie wtedy, gdy jest to naprawdę potrzebne. To rozwiązanie idealne między innymi dla właścicieli mieszkań wakacyjnych, najemców krótkoterminowych czy wszystkich, którzy cenią sobie wygodę i oszczędność.