Polacy robieni w balona? UOKiK nakłada wielomilionowe kary za ekspresową zmowę

Zmowa cenowa na rynku ekspresów do kawy

Ekspres KRUPS NESCAFE Dolce Gusto KP123B10 Mini Me Czarny

Ekspres KRUPS NESCAFE Dolce Gusto KP123B10 Mini Me Czarny

Filtr do kawy METROX Nylon 1x4 4556010

Filtr do kawy METROX Nylon 1x4 4556010

Młynek do kawy SENCOR SCG 1050BK

Młynek do kawy SENCOR SCG 1050BK

Nielegalne uzgodnienia cenowe obejmowały nie tylko ceny detaliczne, ale także wartość gratisów dodawanych do zakupionych ekspresów. Komunikacja między uczestnikami zmowy odbywała się przez różne kanały, w tym e-maile, rozmowy telefoniczne, aplikację WhatsApp oraz SMS-y, a także podczas spotkań biznesowych.

10 lat naruszania konkurencji

Nielegalna praktyka trwała co najmniej od lipca 2013 do listopada 2022 roku. Początkowo w zmowie uczestniczyły Jura Poland oraz Media Saturn Holding i Media Saturn Online. W kolejnych latach do porozumienia dołączyły Terg (2014) oraz Euro-net (2019).