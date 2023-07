Polska straci Viaplay. Ktoś ugryzł więcej niż może przeżuć

Polska traci platformę VoD. Koniec oglądania sportu na żywo.

Chodzi o Viaplay – platformę znaną głównie ze sportu na żywo, ale produkującą też własne seriale i programy rozrywkowe, także w Polsce i dla polskiego rynku. Usługa weszła do Polski niemal równo dwa lata temu i niestety zaraz będzie się zwijać. Nie znamy jeszcze terminów, ale informacja pochodzi z pewnego źródła – z raportu Viaplay Group dla inwestorów.

Wyjście z Polski to część programu naprawczego Viaplay Group. Najwyraźniej potrzebne są spore cięcia, bo VoD zostanie wyłączony także w innych krajach: Litwie, Łotwie, Estonii, Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie. W Polsce na pewno odczują to klienci Play, z którym Viaplay miał podpisaną umowę na dostępo do platformy połączony z abonamentem komórkowym.

Zamiast siedzieć okrakiem na oceanie, grupa skupi się na umocnieniu pozycji w krajach nordyckich, Finlandii i Holandii. W Szwecji, Norwegii i Finlandii zostaną obsadzone stanowiska lokalnych dyrektorów operacyjnych. Platforma skupi się też na tworzeniu treści bliskich odbiorcom w każdym kraju, poruszających ważne dla nich tematy i produkowanych w lokalnych językach, co powinno też zapewnić ciekawą dywersyfikację. Niestety na razie nie doświadczymy tego w Polsce, ale może kiedyś Viaplay do nas wróci.

