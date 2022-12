Orange robi trzęsienie ziemi. Możesz rozwiązać umowę

Luty przyniesie niezbyt korzystne zmiany w telewizyjnej usłudze Orange. Zniknie część atrakcyjnych kanałów, w tym wszystkie z paczki AXN. Zamiast nich operator zaoferuje inne, które jednak mogą jednak nie dorównać tym wycofanym.

W ostatnich dniach klienci usług telewizyjnych Orange otrzymują komunikaty zapowiadające nadchodzące zmiany w ofercie. Operator informuje w nich, że od 22 lutego 2023 r. wyłączy kilka kanałów TV, w zamian za co klienci otrzymają odpowiednią liczbę nowych kanałów. Nowe zasady dotyczą klientów korzystających z pomarańczowej telewizji w usługach Orange Love oraz w pakietach internetu z TV.

Zapowiedzi dotyczą Pakietu Optymalnego, w którym zmiana obejmuje dwa kanały, oraz Pakietu Komfortowego, z którego wycofanych zostanie aż sześć kanałów.

Pakiet Optymalny: AXN HD i Festival 4K,

AXN HD i Festival 4K, Pakietu Komfortowy: Sundance TV HD, AXN White HD, AXN Black, AXN Spin, BBC Lifestyle HD i BBC Cbeebies.

Dlaczego znikają te kanały? Jak lakonicznie wyjaśnia w komunikacie operator, wynika to ze zmiany warunków umów pomiędzy Orange Polska a dostawcami zewnętrznymi.

Zmiana wynika z tego, że nie dogadaliśmy się z nadawcami

– przekazał w odpowiedzi na nasze pytanie Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange.

Co w zamian za to? Za wycofane kanały operator dostarczy odpowiednią liczbę innych kanałów. Są to:

Pakiet Optymalny: TVP Nauka HD i CBS Reality.

TVP Nauka HD i CBS Reality. Pakietu Komfortowy: Novelas+ HD, Novela TV HD, Motowizja HD, Mixtape HD, Water Planet HD i Active Family HD.

Nowe kanały dostarczane są bez dodatkowych opłat w ramach obowiązującej umowy. Mimo tego zapowiadana na luty roszada daje klientom operatora możliwość rezygnacji z jego usług. Użytkownicy telewizyjnej oferty Orange, którzy nie akceptują tych zmian w ofercie, mogą do dnia ich wprowadzenia wypowiedzieć obecną umowę. Operator podkreśla, że nie będzie domagał się zwrotu ulg, które w niej przyznał.

Po dalsze szczegóły nowej oferty operator odsyła do salonów oraz na infolinię.

