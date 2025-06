Koniec dominacji LTE? Świat stawia na 5G

Wiadomości

Pamiętacie, jak pojawienie się LTE odmieniło nasze korzystanie z telefonów? Szybszy Internet, płynniejsze wideo – to był prawdziwy przełom. Nic dziwnego, że technologia ta podbiła świat, łącząc ponad 6,6 miliarda ludzi. Ale jak to w technologii bywa, czas idzie do przodu. Najnowszy raport Global Mobile Suppliers Association (GSA) z maja 2025 pokazuje, że uwaga operatorów i pieniądze coraz mocniej płyną w kierunku 5G. Przyjrzyjmy się, co to dla nas oznacza.