Xiaomi odda klientom pieniądze. Zamyka usługę

Xiaomi Mi Cloud jest jednym z wielu, obok m.in. właśnie Google Drive czy Apple iCloud, rozwiązań do przechowywania danych w chmurze i synchronizacji ich pomiędzy urządzeniami marki. Jeśli jednak o nim nie słyszeliście, to nic dziwnego, bo oferta, delikatnie mówiąc, do atrakcyjniejszych nie należy. W planie darmowym dostępne jest bowiem tylko 5 GB przestrzeni, a jej rozszerzenie, statystycznie rzecz ujmując, wypada drożej niż u konkurencji.

Tak czy inaczej, teraz to już mało istotne, gdyż producent z Pekinu swą chmurę postanowił zamknąć, przynajmniej w pewnym stopniu. Mianowicie Mi Cloud nie będzie już dłużej służyć do gromadzenia zdjęć i wideo, a zamiast tego Xiaomi zaleca korzystanie ze Zdjęć Google.

Xiaomi is going to cancel sync photos and videos with Xiaomi Cloud and provide a convenient way to move them to Google Photos. Date to be determined yet, but it will start in 2022. pic.twitter.com/0cbpdgUstH