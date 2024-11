Smartfony za pół ceny. Cztery świetne modele do wyboru

Smartfony Samsunga, Honora, Motoroli i Realme – cztery udane modele tych marek można kupić teraz aż 50% taniej. To nowa promocja Plusa dla osób przenoszących numer do sieci.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zobacz: Plus na Black Week mocno obniża ceny smartfonów. Są perełki

Plus ogłosił kolejną promocję. Wczoraj zachęcał do kupna smartfonów w obniżonych cenach – to z okazji Black Week – ale teraz ma coś lepszego. Dziś operator ogłosił promocję na święta z jeszcze większymi rabatami 50%. Dodatkowo płatności można rozłożyć na 12 miesięcy na wygodne raty. Oferta skierowana jest do klientów przenoszących numer do Plusa.

Święta to czas radości, ale też i wzmożonych wydatków. Dzięki ofercie Plusa, nowoczesne urządzenia dostępne są w niezwykle atrakcyjnych cenach. To dobra okazja, aby sprawić wspaniały prezent bliskiej osobie lub… samemu sobie

– zachęca Plus.

Promocją objęte zostały cztery urządzenia, które można kupić za połowę ceny:

Honor 90 5G 8/256 GB – 868,48 zł , 1 zł na start oraz 12 rat po 72,29 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1749,04 zł),

, 1 zł na start oraz 12 rat po 72,29 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1749,04 zł), Samsung Galaxy A35 5G 6/128 GB – 818,44 zł , 1 zł na start oraz 12 rat po 68,12 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1648,96 zł),

, 1 zł na start oraz 12 rat po 68,12 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1648,96 zł), Motorola Edge 50 Fusion 12/512 GB – 948,4 zł , 1 zł na start oraz 12 rat po 78,95 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1898,92 zł),

, 1 zł na start oraz 12 rat po 78,95 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1898,92 zł), Realme 12 Pro 5G 12/256 GB – 998,56 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 83,13 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1999 zł).

Warunkiem skorzystania z oferty jest podpisanie nowej umowy abonamentowej w ramach dowolnej promocji Plusa dla przenoszących numer. Najtańszy proponowany abonament oznacza wydatek 39 zł (przez pierwsze dwa lata), do wyboru są też opcje za 59 zł i 69 zł.

Szczegółowe informacje i warunki promocji dostępne są na stronie www.plus.pl/taniej.

Zobacz: Samsung daje 350 zł. Nowa promocja na Galaxy Ring i smartfony

Zobacz: Plus wysyła SMS-y z niepokojącą zapowiedzią. Wyjaśniamy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza (Telepolis.pl), Plus

Źródło tekstu: Plus