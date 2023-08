Plus świętuje siatkarski jubileusz i rozdaje 25 GB Internetu

Już od 25 lat Plus jest sponsorem polskiej siatkówki. Z tej okazji operator przygotował mistrzowską promocję, w której klienci Plusa mogą otrzymać 25 dodatkowych gigabajtów Internetu za każdy wygrany mecz przez polskie reprezentacje w ramach CEV Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet oraz mężczyzn.

Plus już od 25 lat aktywnie wspiera polską piłkę siatkową. W związku z tym postanowił przygotować promocję dla swoich klientów, w ramach której można zgarnąć dodatkowy pakiet gigabajtów. Aby skorzystać z promocji „Mistrzowskie 25 GB na 25-lecie” należy wysłać bezpłatny SMS o treści „MECZ” pod numer 80282. 25 GB będzie włączane po każdym wygranym meczu przez reprezentację mężczyzn i reprezentację kobiet w ramach CEV Mistrzostw Europy w piłce siatkowej.

Promocja „Mistrzowskie 25 GB na 25 lecie” obowiązuje od 11 sierpnia do 16 września 2023 roku i jest dostępna dla klientów Plusa korzystających z ofert abonamentowych, na Kartę i MIX. Zapisanie się do promocji na jej starcie gwarantuje, że żadna wygrana nagrodzona bonusem nie zostanie ominięta.

Klienci Plusa mogą liczyć na zniżki na bilety

Jak co roku klienci Plusa mają też możliwość zakupu biletów ze zniżką na rozgrywane w Polsce mecze naszych siatkarskich reprezentacji. Aby skorzystać z promocji „Zniżki na mecze siatkówki” należy wysłać bezpłatnego SMS-a z odpowiednim hasłem pod numer 80150. Harmonogram meczów oraz wykaz haseł uprawniających do zniżki na konkretne dni i spotkania jest dostępny na stronie promocji.

Każdy uczestnik może otrzymać po jednym kodzie uprawniającym do zakupu maksymalnie do sześciu biletów z 15% zniżką na wszystkie mecze Reprezentacji Polski mężczyzn lub kobiet wskazane we wspomnianym harmonogramie. Promocja obowiązuje do wyczerpania puli kodów rabatowych, a zakupu biletów w ramach promocji można dokonać jedynie na platformie biletowej ebilet.

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń), materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne